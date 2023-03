Miercuri, 22 Martie 2023 (17:37:46)

Dragi iubitori ai tenisului, vă anunțăm că până pe 31 martie se fac înscrieri pentru cea de-a XIV-a ediție a Cupei Monitorul. Competiția din 2023 își va menține sistemul de desfășurare din anii trecuți. Participanții vor fi împărţiţi în mai multe categorii, în funcţie de nivelul de joc al fiecăruia şi de vârstă. În interiorul Cupei Monitorul vor exista practic unsprezece competiţii distincte: Secundară minus 40 de ani, Secundară plus 40 de ani, Principală minus 40 de ani, Principală 40-50 de ani, Principală plus 50 de ani, Elită minus 40 de ani, Elită 40-50 de ani, Elită plus 50 de ani, Veterani plus 60-65 de ani, Veterani 65-70 de ani și Veterani plus 70 de ani, la care se adaugă întrecerea feminină.

Pentru că regulamentul permite, pot exista jucători care, dacă doresc, pot să concureze simultan la două categorii, respectivii având voie însă să participe suplimentar doar la o categorie de dificultate superioară.

În prima fază a întrecerii, competitorii vor fi împărțiți în grupe, urmând a juca fiecare cu fiecare. Componenţa grupelor va fi stabilită în urma tragerii la sorţi, fiecare participant urmând a fi repartizat într-o urnă valorică în funcţie de rezultatul obţinut la precedenta ediţie a întrecerii. Cei care concurează pentru prima dată la Cupa Monitorul vor fi poziționați în ultima urnă valorică. Faza a doua a competiţiei se va desfăşura în sistem eliminatoriu. Vor promova toţi participanţii, iar împerecherea pe tablou se va face ținând cont de locul ocupat în grupe.

Partidele vor avea loc, ca şi până acum, pe zgură, în locaţiile tradiţionale, Complexul Sportiv „Unirea”, Baza „Flora-Ana”, de pe Serpentine, și Oscar Tenis Club, din Burdujeni. Competiţia din acest an se va derula, ca de obicei, pe toată durata sezonului cald, întrecerea urmând să înceapă în luna aprilie, imediat ce vremea o va permite. După încheierea turneelor rezervate seniorilor, în cadrul Cupei Monitorul va fi organizat și un turneu dedicat copiilor, competiție care este inclusă de ani buni în calendarul Federaţiei Române de Tenis.