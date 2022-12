Joi, 1 Decembrie 2022 (09:07:34)

Ca în fiecare an, dar de fiecare dată diferit, în zilele de 28 noiembrie și 1 Decembrie, la Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava, elevii, profesorii și părinții se reunesc sub semnul patriotismului, al iubirii de semeni și de glie. Ceea ce în timpul anului uităm cu vorba, în mod cert, nu uităm cu spiritulul, iar zilele ca acestea ne-o confirmă – nu putem înlătura ceea ce deja sălăsluiește în interiorul nostru și ne face unici.

În cadrul proiectului „La mulți ani, România mea!”, organizat sub coordonarea directorului prof. Dumitru Moraru, a directorului adjunct Ancuța-Nadia Gulei, alături de prof. Elena Adrobotoaei, prof. Adriana Caliniuc, prof. Maria Bestiuc-Afanasov, consilier școlar Daniela Apetrei, în parteneriat cu C. Ș. E. și Asociația de părinți, au avut loc activități care au înfățișat unele dintre cele mai frumoase căi de a-ți celebra țara: cântând-o, rostind-o și trăind-o.

Activitatea desfășurată în sala de sport a școlii a debutat cu un moment solemn: „Parada Gimnazială”, în cadrul căreia elevii claselor a VIII-a A și a VIII-a C au purtat cadența cu demnitate, pe ritmul cântecului „Treceți, batalioane române, Carpații!”.

Prin mișcarea ceremonioasă și organizată, elevii au demonstrat că împreună, sub același steag, se fac pași concordanți pentru o direcție cu sens. Un ritm comun și o măsură potrivită (validate și prin intonarea imnului național) au devenit, așadar, creatoare ale unei atmosfere solemne care amintesc despre un popor român ce poate fi sobru și hotărât.

Activitatea a continuat cu discursul directorului prof. Dumitru Moraru, care ne-a reamintit de mândria țării noastre, de valoarea poporului nostru și de faptul că noi înșine suntem istoria de ieri, de azi, de mâine. În același gând a fost și cuvântarea președintelui C. Ș. E., Neamțu Luca Fabian, care a accentuat importanța cunoașterii culturii și valorilor proprii, a rădăcinilor din care am crescut și a pământului din care suntem plămădiți.

Un alt moment cu însemnătate a fost cel al corului de elevi, condus de prof. Adriana Caliniuc, care a transmis, în tonuri sobre sau ceva mai săltărețe, faptul că vorbim de o România a noastră și atunci când aducem în discuție patrimoniul muzical care este unul unic și plin de farmec. Astfel, alături de corul școlii, au interpretat: Sîrbu Ștefania (a VIII-a B), acompaniată de două eleve din ciclul primar – „România mea”; Onuți Georgiana (a VIII-a A) – „Doamne, ocrotește-i pe români!”; Harip Daria (a VIII-a B), Luca Miruna (a VIII-a C), Tcaciuc Rebeca (a VIII-a A), Munteanu Eliza (a VIII-a E) – „Din Molodova lui Ștefan”; Marta Crețu (a VII-a D) – „Din Suceava lui Ștefan”; Neamțu Damian (a VII-a C) – „Pe la noi așa se joacă”, „Dragu-mi-i în sat la joc”; Sîrbu Ștefania(a VIII-a B), Vlad Daria (a VIII-a B), Coresciuc Nicoleta (a VIII-a E) – „Așa-s moldovencele”; Bolohan Antonia (a VIII-a A), Țabrea Alexandra (a VIII-a A), Sîrbu Ștefania (a VIII-a B), Vlad Daria (a VIII-a B), Tudurache Daria (a VIII-a C), Coresciuc Nicoleta (a VIII-a E).

Recitarea poemului „ Clopotul reîntregirii” în interpretarea elevei Șulea Adela (a VIII-a A) a evocat importanța persistenței, în memoria colectivă, în mentalul comun, a istoriei poporului nostru: „Dar e un an care nicicând nu trece/ Un an pe care-n veci îl vom dori/ O mie nouă sute optsprezece/ Al nostru an de fiecare zi/ Ne fie el de-a pururea an-noul/ În lupta cu problemele de azi”. Dacă activitățile anterioare au fost omagii ale stării de a fi român, trebuie să știți că România noastră a fost vizibilă și prin celebrarea extrinsecă.

În acest sens, întreaga școală a fost îmbrăcată în straie de sărbătoare, fie că aducem în discuție gardurile școlii, fie panourile interioare. Mai mult decât atât, această punte de trecere dinspre noiembrie spre decembrie este întâmpinată și prin purtarea cu semeție a straielor populare, pentru că la Școala Gimnazială „Miron Costin” se afirmă cu tărie că a fi român e bucurie.

În final, încheiem prin a reaminti fiecărui seamăn că doar împreună suntem creatori de valoare, de sens, doar împreună suntem putere, deoarece România mea, alături de România ta vor face România noastră: „România este patria noastră și a tuturor românilor. E România celor de demult și-a celor de mai apoi. E patria celor dispăruți și a celor ce va să vie” (Barbu Ștefănescu Delavrancea).

Prof. Vartolomei Delia