Joi, 10 Noiembrie 2022 (17:46:20)

Premierul României, Nicolae Ciucă, a participat, joi, la primăria Vicovu de Sus, la o întâlnire cu mai mulți primari suceveni și cu președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. La finalul discuțiilor, Nicolae Ciucă a ținut să le mulțumească președintelui CJ Suceava, precum și primarilor localităților aflate de-a lungul graniței cu Ucraina pentru efortul pe care l-au făcut, implicându-se încă din prima zi a începerii conflictului din această țară în tot ceea ce a însemnat „sprijinul și spiritul de solidaritate pe care l-au arătat cetățenii români, în mod deosebit sucevenii ”. Ciucă a spus că a discutat cu primarii din județ despre problemele pe care le au, dar și despre proiectele aflate în derulare. „De asemenea, am putut să constat cu mare plăcere că la nivelul orașului Vicovu de Sus există proiecte pe fonduri europene în valoare de peste 20 de milioane de euro și am apreciat foarte mult modul în care arată localitatea și, în mod deosebit, faptul că există un spirit și o voință să continue să se dezvolte. Vorbim de o localitate de 17.000 de locuitori, care are cel mai mare liceu din județ și care are la școală înscriși peste 4.000 de copii. Ca atare, măsurile pe care le luăm trebuie să fie coordonate în deplină înțelegere cu autoritățile locale, astfel încât să nu perturbăm viața în orașul Vicov, ci să facem în așa fel încât să îi sprijinim și să putem să venim cu măsuri care să asigure dezvoltarea comunității”, a declarat premierul României în contextul redeschiderii, începând de joi, a Vămii Vicovu de Sus – Crasna. „Folosesc acest prilej pentru a le mulțumi locuitorilor orașului Vicov pentru tot ceea ce fac și pentru modul în care au înțeles să se sprijine, să se coordoneze cu autoritățile locale”, a adăugat Nicolae Ciucă.

Premierul României a dat asigurări că în perioada următoare vor fi luate o serie de măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere în zona Vicovu de Sus, astfel încât acest oraș să nu fie afectat de creșterea traficului de mașini. „Am discutat cu arhitectul şi șeful de proiect la nivelul Primăriei şi există deja două proiecte care sunt în analiză. Măsuri concrete în perioada imediat următoare vor fi asigurate și dezvoltate împreună cu Ministerul Transporturilor, astfel încât să poată să fie realizate sensuri giratorii care să fluidizeze circulația și, desigur, niște benzi suplimentare la actualele căi de comunicații, care să asigure, de asemenea, refugiu pentru a nu se crea blocaje în trafic”, a spus Nicolae Ciucă. El a mai precizat că Primăria Vicovu de Sus are o variantă de drum ocolitor care este prevăzută în Programul "Anghel Saligny", iar o a doua variantă este cea a unui drum de-a lungul graniței, care să lege acest oraș de ruta principală de transport. „De asemenea, și locuitorii din Ulma, prin primarul lor, își doresc foarte mult să facem în așa fel încât și punctul de trecere a graniței de la Ulma să fie operaționalizat și să continue să asigure mobilitatea cetățenilor români și ucraineni de-a lungul graniței”, a mai spus prim-ministrul României.

La rândul său, primarul din Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, a declarat că vizita lui Nicolae Ciucă a fost una istorică, el spunându-i premierului că dacă va reveni peste cinci ani va putea să vadă transformarea în bine a acestui oraș.