Avocatul si viitorul primar al Cernautiului, Traian Popovici, in anul 1934

Vineri, 21 Octombrie 2022 (13:20:36)

Pentru a marca împlinirea a 130 de ani de la nașterea fostului primar al Cernăuțiului, avocatul Traian Popovici, cel care a salvat aproape 20.000 de evrei de la deportare în cursul anului 1941, facultățile de Drept și Științe Administrative și de Istorie-Geografie din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, împreună cu Uniunea Națională a Barourilor din România, Uniunea Avocaților din Republica Moldova, Baroul Suceava și Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești din Cernăuți, Ucraina, au organizat joi, în sala de lectură a Bibliotecii Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava, o sesiune omagială dedicată importantei personalități a acestuia. El a rămas în conștiința posterității pentru că a reușit să oprească deportările masive ale victimelor persecuțiilor pe criterii etnice, în special de etnie evreiască, circa 20.000 dintre evreii din zona Cernăuțiului fiind salvați de deciziile fostului primar de atunci. În semn de prețuire, în anul 1969 Statul Israel i-a decernat post mortem lui Traian Popovici titlul, medalia și diploma de ”Drept între popoare”, distincție acordată neevreilor care s-au comportat cu eroism, cu riscul vieții, familiei și avutului încercând să salveze evrei de Holocaust, și a primit Cetățenia de Onoare a Israelului.

Sesiunea de joi a reprezentat un prim eveniment dedicat personalității profund reprezentative pentru întreaga umanitate a avocatului, doctor în drept Traian Popovici, născut la Udești și înmormântat în satul Colacu din comuna Fundu Moldovei. La organizarea ei și-au dat concursul prof. univ. dr. Florin Pintescu, împreună cu lector univ. dr. Lucian Sorin Stănescu și av. drd. Mircea Grozavu, alături de invitații lor.

· Evocarea personalității avocatului primar erou Traian Popovici

În cuvântul său, prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu le-a prezentat celor de față spicuiri din ”Spovedanie”, un text confesiv scris ca o reconstituire, o evocare de către fostul primar Traian Popovici. În textul scris după ce misiunea lui s-a terminat și se retrăsese la Colacu, el spune: ”Spovedania aceasta în fața întregului meu neam nu este pornită din voința de a acuza pe cei pe care îi acuză faptele lor, nici de a reliefa o atitudine pentru care am fost ostracizat trei ani și pe urma căreia am suferit îngenunchiere. Ea este spovedania unei conștiințe care, în tragedia umană ce a trăit-o, a făcut tot ce a fost cu putință să zăgăzuiască furia, să îmblânzească pe cel sălbatec, să-l încurajeze pe cel înfricoșat, să mângâie pe cel disperat și să toarne nădejde în cel plecat în surghiun. // În ce mă privește, dacă m-am învrednicit de această tărie de a nu ceda curentului, de a mă împotrivi lui, de a fi stăpân pe voința mea, de a înfrunta pe cei mari, de a fi cu un cuvânt om, nu e meritul meu. E meritul tuturor generațiilor de popi din care mă trag și care m-au învățat ce e iubirea de oameni, e meritul tuturor profesorilor de la liceul din Suceava care m-au crescut în lumina frumoaselor virtuți ale clasicismului și mi-au plămădit sufletul la căldura umanității, care neobosită cizelează pe om și îl diferențiază de brută. Viitorimea mă va judeca dacă am făcut rău sau bine.”

Aceste afirmații tulburătoare din prefața scrierilor sale definesc de fapt personalitatea avocatului și fostului primar de Cernăuți, care a semănat atâta bine prin deciziile sale curajoase.

Au vorbit despre personalitatea lui, despre legătura dintre etica binelui și fundamentele drepturilor omului prof. univ. dr. Aurora Ciucă, precum și prof. univ. dr. Florin Pintescu, care a reamintit celor tineri de față: ”În literatura de specialitate România este trecută la capitolul <Acțiuni pre holocaust>, în această categorie fiind trecută legislația antisemită inițiată în România începând cu 1938. Puțini știu că în Transnistria acelor ani au murit circa 400.000 de evrei. Să te ridici atunci împotriva acelui curent, care a ucis 56.000 de evrei bucovineni, a fost un act de umanitate cu atât mai curajos pentru eroul primar Traian Popovici, care a dat lecția toleranței și ajutorării semenului la nevoie, indiferent de ce te desparte de acesta.”

Despre împrejurările politice în care a acționat Traian Popovici și antisemitismul Bucovinei din acea perioadă au vorbit conf. dr. Radu Florian Bruja, avocat Liviu Mihai, decan al Baroului Suceava, precum și președintele Uniunii Avocaților din Republica Moldova, lector univ. dr. Dorin Popescu, prin intermediul unei prezențe online în cadrul sesiunii.

· ”Drept între popoare”, o importantă distincție acordată lui Traian Popovici de statul Israel

Invitatul Radu Sacagiu, președinte al Asociației ”Fraterna” din Iași, o asociație a unei părți a Comunității Evreilor din România, a venit la întrunire în calitate de descendent al unor familii de evrei care au fost deportate în Transnistria. El a vorbit despre distincția acordată de statul Israel lui Traian Popovici și însemnătatea acesteia: ”Yad Vashem este o instituție oficială a statului Israel, constituită în anul 1953, la Ierusalim, care conține mai multe secții, între care Muzeul Victimelor Holocaustului, o Cartotecă cu datele personale ale celor 6 milioane de victime ale Holocaustului, un Institut de Studii și Cercetări a Holocaustului, o Bibliotecă a Holocaustului, dar și o comisie de acordare a diplomei și titlului <Drept între popoare>. Această comisie are drept sarcină să comemoreze, să onoreze și să publice numele neevreilor, indiferent de religie sau apartenențe etnice, care riscându-și viața, familia și averea au salvat viața unor evrei în timpul prigoanei fasciste. Acest titlu este acordat de institutul Yad Vashem persoanelor în viață sau post mortem.”

· Într-o ironie a sorții, primarul Traian Popovici a fost acuzat de sovietici tocmai de reversul acțiunilor sale

Sesiunea de joi a beneficiat și de prezența cercetătorului dr. Daniel Boboc, de la Institutul National pentru Studierea Holocaustului ”Elie Wiesel”. El a vorbit despre ultimii ani ai vieții fostului primar al Cernăuțiului, avocatul erou Traian Popovici: ”În anii ce au urmat a fost nevoit să facă față numeroaselor anchete militare dispuse de Ion Antonescu, fiind găsit vinovat pentru încălcarea regulamentelor, acțiune prin care a dat posibilitatea multor evrei din Cernăuți să scape cu viață. A continuat să apere evrei în calitate de avocat și a rămas în Cernăuți până la venirea rușilor, după care a reușit să se retragă la Fundu Moldovei. Paradoxal este faptul că într-un dosar <fabricat> de Comandamentul Sovietic și găsit în arhive, după război se propunea anchetarea fostului primar al Cernăuțiului, Traian Popovici, pentru că în calitate de membru al Regimului Antonescian ar fi ordonat uciderea evreilor din oraș și ar fi comandat personal plutoane de execuție a evreilor. Moartea lui timpurie, la scurt timp după terminarea războiului, l-a <ajutat> să scape, pentru că ar fi avut o soartă grea în timpul regimului comunist care a urmat.”

Oskar Schindler, industriașul german, a devenit cunoscut prin aceea că a reușit să salveze de la Holocaust aproximativ 1.200 de etnici evrei, prin comparație cu avocatul Traian Popovici, doctor în drept și primar al orașului Cernăuți în perioada august-noiembrie 1941, un adevărat apărător al drepturilor omului în timpul prigoanei fasciste din timpul celui de al Doilea Război Mondial, care prin atitudinea sa eroică a salvat de la pieire un număr uriaş de vieți.