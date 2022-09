Luni, 26 Septembrie 2022 (14:07:39)

Fundația Te Aud România va echipa în acest an școlar trei școli din mediul rural cu laboratoare de informatică. „Te Aud România” va derula proiectul de educație digitală pe parcursul a 12 luni. Acest proiect este finanțat de compania 3M România, printr-un grant global de susținere a comunității. Finanțatorii au ales ca beneficiari direcți ai grantului Școala Gimnazială „Ieremia Valahul” Sasca Mare, Școala Gimnazială nr. 2 Iaslovăț și Școala Gimnazială Fântânele. „Atât pandemia, cât și fața nevăzută a războiului au scos la iveală decalajul și disparitățile între mediul rural și cel urban. Educația digitală sau mai degrabă lipsa ei în mediul rural reprezintă în continuare o provocare a secolului în care trăim. Astfel, prin parteneriatul cu 3M România, organizația humoreană își propune să contribuie activ la creșterea nivelului de educație digitală în rândul unităților școlare sprijinite”, a spus Gabriela Popescu, președinte Te Aud România.

Ionela Dinu, din cadrul Departamentului de Resurse Umane al companiei 3M, a explicat că a primit recomandări din partea organizațiilor și instituțiilor din județul Suceava referitoare la potențiale școli. „Ne propunem ca acest proiect să fie unul sustenabil și să poată deservi și alte școli, după finalizarea implementării”, transmite Ionela Dinu.

· „Educație digitală după școală”

„Educație digitală după școală”, așa cum a fost denumit proiectul strategic, va începe în luna septembrie a acestui an și se va derula pe o perioadă de aproximativ 12 luni. Scopul principal este de a echipa cu abilități digitale de bază un număr aproximativ de 600 de copii, cu domiciliul în zone rurale din județul Suceava, cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani. Fiecare școală participantă la proiect va beneficia de un laborator IT complet echipat și de o serie de cursuri față în față, dar și online, de digitalizare, susținute de voluntari 3M România. „În zilele noastre, abilitățile digitale nu mai sunt un moft, ci o necesitate a vieții de zi cu zi. Acești copii pe care vrem să îi sprijinim acum vor deveni liceeni, în zone urbane, unde se va simți și mai mult lipsa unor competențe digitale de bază. Prin acest proiect, venim în sprijinul incluziunii sociale a copiilor din mediul rural, cu o componentă de sustenabilitate pe termen mediu și lung. Ne propunem ca laboratoarele de IT să sprijine beneficiarii să se dezvolte personal și să le crească performanța școlară ulterioară. Suntem foarte recunoscători companiei 3M România pentru susținerea acestui proiect în comunitatea suceveană”, a mai spus Gabriela Popescu, președinte Te Aud România.

· Implicarea voluntarilor în proiect

În urma implementării proiectului se urmărește achiziția unui număr de 45 de sisteme desktop, 3 videoproiectoare, dar și derularea a 6 workshop-uri față în față și 45 de sesiuni online de educație digitală, coordonate de voluntari și angajați 3M România. „Proiectul „Educație digitală după școală” este al doilea pe care îl derulăm cu organizația Te Aud România și suntem recunoscători colegilor de la 3M Global că au ales să ne susțină pe noi, echipa din România, în derularea acestui proiect. La nivel global, 3M își propune să îmbunătățească viețile oamenilor prin știință. Suntem toți foarte încântați să avem un impact real în comunitățile din România și de abia așteptăm întâlnirile cu copiii. Împreună, valorificăm puterea oamenilor, a ideilor și a științei pentru a reinventa posibilul’’, a declarat Flavius Brătucu, coordonatorul proiectului din partea 3M România.

Compania va implica un număr mare de voluntari în desfășurarea activităților, atât online, cât și offline, coordonați alături de Flavius Brătucu și de Ionela Dinu și Mădălina Tudor.