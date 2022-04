Joi, 28 Aprilie 2022 (14:46:04)

Mobilizare exemplară a angajaților EGGER, care, în decurs de o lună de zile, au colectat 451 de kilograme de baterii, becuri și deșeuri electrice și electronice, care au fost trimise la reciclare.

În perioada 15 martie – 15 aprilie compania EGGER, în parteneriat cu ECOTIC, a desfășurat, pentru al doilea an consecutiv, o campanie de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori (DBA), a surselor de iluminat și a DEEE-urilor mici uzate.

În cadrul campaniei EGGER Reciclează 117 angajați au colectat 304 kilograme de baterii și 147 de kilograme de deșeuri electronice și electrice mici.

Angajații EGGER au colectat echipamente electrice şi electronice (DEEE-uri) care nu mai îndeplinesc funcțiile pentru care au fost create, care prezentau defecțiuni sau cele pe care își doreau să le înlocuiască.

La campanie au participat 117 angajați EGGER, care au colectat 13.957 de bucăți DBA, 434 de DEEE-uri mici și 268 de becuri sau neoane.

Pentru a-i încuraja să participe la colectarea acestor deșeuri, compania a organizat o tombolă cu 10 premii, iar angajații care au adus la reciclare cele mai multe deșeuri au fost premiați cu trei premii în produse și vouchere. La aceste premii se adaugă și premiile ECOTIC pentru fiecare participant – câte o cană personalizată.

„În plus față de campania din 2021, în acest an am oferit angajaților noștri posibilitatea să renunțe și la deșeurile electrice și electronice de mari dimensiuni. Astfel, șase angajați au predat gratuit imprimante, televizoare, monitoare către ECOTIC pentru a fi reciclate și valorificate într-un mod sănătos pentru mediu”, au spus reprezentanții EGGER.

În demersul de conștientizare a problemelor de mediu a fost organizat și un workshop, susținut de un reprezentant ECOTIC, pe tema produselor consumatoare de energie. Angajaților EGGER le-au fost prezentate informații despre conceptul celor 3R (Reduce, Reuse, Recycle), eticheta energetică, modul în care pot alege produsele electrice și electronice.

“Împreună contribuim la eliminarea unor substanțe periculoase pentru mediu și sănătate și recuperarea unor cantități importante de materii prime secundare”, au concluzionat reprezentanții grupului EGGER, care deține din 2008 o fabrică cu peste 850 de angajați, în Rădăuți, județul Suceava.

Acolo sunt produse plăci de PAL brut și melaminat pentru industria mobilei, precum și plăci OSB pentru industria construcțiilor din lemn și sectorul retail. EGGER a investit cca. 500 de milioane de euro în dezvoltarea unității strategice de producție din Rădăuți într-o locație de producție complet integrată și dotată cu tehnologie de ultimă generație.