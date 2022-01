Miercuri, 12 Ianuarie 2022 (11:00:00)

Imagini rare și în același timp spectaculoase, cu un cocoș de munte aflat în perioada rotitului, au fost surprinse în primăvara anului trecut în zona ”12 Apostoli”. Astfel de imagini sunt greu de prins pentru că, de regulă aceste păsări evită apropierea omului, iar fiecare mișcare le face să își ia zborul. În timpul rotitului, când cocoșul de munte își caută parteneră, lucrurile se schimbă radical. Cocoșul de munte devine ”surd și orb” și poate fi chiar agresiv, inclusiv cu oamenii. Într-o astfel de situație a fost pus și Dănuț Candrea, primarul din Dorna Candrenilor, cel care a filmat aceste imagini. ”Eram cu mașina și am observat pe marginea drumului acest exemplar extrem de frumos. Am coborât și l-am filmat, iar la un moment dat a venit amenințător spre mine. Nu știam ce intenții are, așa că am urcat în mașină, iar cocoșul a sărit pe capotă și dădea cu ciocul în parbriz. Sunt momente poate unice pe care le vezi într-o viață”, a mărturisit Dănuț Candrea. Și, într-adevăr spectacolul naturii este unul unic, iar păsările și animalele sălbatice pot oferi imagini la care nimeni nu se așteaptă.