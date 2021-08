Iulius Mall Suceava este “Deep In The Forest: Summer Treasure”, în acest weekend

Joi, 19 August 2021 (11:23:04)

“Hey guys, are you ready for some electric vibes? Noi ne-am pregătit intens pentru unul dintre cele mai așteptate evenimente, astfel că Iulius Mall Suceava te așteaptă la Deep In The Forest: Summer Treasure. Iubitorii de muzică primesc premii până la finalul lunii august în Iulius Mall”, transmit reprezentanții centrului comercial, care îi invită pe cei interesați alături de ei, sâmbătă, 21 august 2021, la Comoara Bucovinei, Corlata, Suceava.

“Ai văzut line-up de la Deep In The Forest: Summer Treasure? Wow, nu?! Ca să ne facem amintiri incredibile împreună și să trăim senzații intense, ți-am pregătit cozy corner by Iulius, în cadrul Deep In The Forest. Pentru că ne place să simțim vibe-ul de festival și bucuria fanilor, te așteptăm și în Iulius Mall Suceava, în perioada 23 – 31 august 2021, cu brățara de la festival și îți oferim surprize delicioase. Vino la Centrul Info și primești pe loc vouchere în foodcourt! “, au adăugat cei de la IM.

Christian Lepah aduce mix-urile Deep House, iar Lemon, Deny și Julian J urcă și ei pe scena Deep In The Forest cu cele mai noi track-uri. La butoane va fi și Adrian Eftimie, care ne va energiza cu beat-uri electro și dance. Ruky va prelua platanele și va avea grijă ca vibe-ul să fie unul de festival, iar Monsieur Ruchenstein & Co, Tobi Ibitoye și Peejay Vincent se vor auzi Deep In The Forest. Grăbește-te să îți iei bilet de pe iabilet.ro, pentru că locurile sunt limitate!

Pentru că orice festival propune și gusturi alese, cu preparate delicioase, Comoara Bucovinei va avea grijă ca toate poftele culinare să fie îndeplinite. Deep In The Forest este organizat de Erick's Agency, iar partenerii principali sunt Iulius Mall Suceava și Urban Street Food & Bar.

“Dacă vrei să vezi cum e “vibe-ul” la festival, intră pe pagina de Facebook Iulius Mall Suceava și descoperă filmulețele de la ediția trecută! Ne vedem la Deep In The Forest: Summer Treasure, ne bucurăm de muzica pusă de DJ și ne relaxăm în cozy corner by Iulius!”, au mai transmis reprezentanții îndrăgitei destinații de shopping și relaxare.