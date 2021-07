Vineri, 2 Iulie 2021 (14:18:07)

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a înmânat, astăzi, certificate de pelerin tinerilor și copiilor care au mers în pelerinaj la Mănăstirea Putna la prăznuirea marelui voievod Ștefan cel Mare. Gheorghe Flutur s-a aflat în fruntea câtorva sute de pelerini din tot județul Suceava care au parcurs pe jos traseul din fața Primăriei Putna și până la mănăstire. „Am venit în pelerinaj din nou la mormântul marelui Ștefan. A venit multă lume îmbrăcată în costum popular, iar acesta este un semn de respect pentru înaintașii noștri. Putna este Ierusalimul neamului românesc și practic noi ne gândim de pe acum la marea sărbătoare din 15 august, când se împlinesc 150 de ani de la Marea sărbătoare de la Putna unde veneau Eminescu, Slavici, Ciprian Porumbescu. Vom face un moment pentru a reedita ceea ce a fost atunci. Dar acum am venit cu smerenie să ne închinăm la mormântul marelui Ștefan, să participăm la slujbă și să încurajăm pelerinajul. Am dat și niște certificate de pelerin și copiilor și tinerilor care au curajul, care vin aici”, a spus șeful administrației județene, care a mers la Putna îmbrăcat într-o ie pe care era scris mesajul „Hai în Bucovina”. El a reamintit faptul că de la Putna pleacă traseele Via Maria și Via Transilvania. „Aici suntem la kilometrul zero al acestor trasee. Și aș vrea ca aceste trasee să fie pline de pelerini spre Putna”, a precizat președintele Consiliului Județean Suceava.

Gheorghe Flutur a remarcat în mod special frumusețea costumelor populare a celor care au venit la pelerinaj la Putna, dar și frumusețea acestei zone a Bucovinei. „Oamenii sunt cu credința în suflet și credința ne ajută. Aici trebuie să lăsăm răutatea, trebuie să lăsăm veninul, dușmănia și să avem mai multă încredere unii în alții și în bunul Dumnezeu. Iar noi, aici, în Bucovina, suntem o zonă cu această toleranță, suntem născuți în suflet cu această credință în Dumnezeu. Uitați-vă la portul popular, uitați-vă cum zâmbesc fațadele caselor, grădinile, florile de la poartă, costumele populare. Asta înseamnă dispoziție și asta înseamnă lumină până la urmă”, a încheiat Gheorghe Flutur.