Italia, Belgia sau Anglia

Gata, de astăzi intrăm în ultima linie dreaptă a Europeanului de anul trecut și fiecare își face socoteala la favorite. Avem niște sferturi mai aerisite decât credeam. Singurul meci fără favorită clară este Italia – Belgia. Desigur, la fel poate fi considerat și Cehia – Danemarca, dar din alte motive. Ca vechi pronosportist, merg din principiu la orice turneu final cu macaronarii, dar de data asta am un motiv în plus. Roberto Mancini este jucătorul care, la vremea respectivă, m-a făcut să țin cu Sampdoria. Erau echipe uriașe în Serie A, cu jucători uriași, inclusiv italieni, căci numărul ”stranierilor” (iată de unde a fost preluat aceste termen în toată presa noastră) era limitat. Dar scriitura diverșilor ziariști, căci meciuri televizate pe vremea aia erau doar cele din cupele europene, m-a făcut să simt că el era reprezentantul local al fotbalului fantezist. De altfel, el era partea creativă din perechea denumită ”gemenii golului”, realizatorul fiind Vialli. Și iată că micuța Sampdorie le-a luat granzilor șunca din fasole într-unul din anii următori, cu acel unic Scudetto rămânând până azi. Cum pe vremea aia era Cupa Campionilor, nu Liga Campionilor cu ”n” echipe din campionatele mari, Sampdoria a ajuns până în finala cu Barcelona, fiind învinsă doar de torpila lui Koeman. În fine, cei mai mulți îl știu pe Mancini mai ales de la Lazio, acolo unde a ajuns în anii de maturitate, când Serie A începuse să se televizeze și la noi. Cu Lazio, Mancini a mai câștigat un Scudetto, ba chiar și Cupa Cupelor și Supercupa Europei. Nu mai enumăr reușitele ca antrenor, ele fiind mai numeroase, însă faptul că a reușit ca selecționer să transforme stilul tradițional al squadrei azzurra spune multe despre felul în care a văzut dintotdeauna fotbalul. Totuși, ca socialist în sport, așa cum m-am declarat mereu, mi-aș dori și ca Belgia, adversara de azi, să câștige un titlu la nivel de echipă națională, ca o încununare pentru diversele generații de excepție care nu l-au putut câștiga. De asemenea, pe partea cealaltă, Anglia este singura campioană mondială din Europa care nu a dublat acest titlu cu unul european. Jucând mâine la Roma cu Ucraina, apoi în semifinale pe Wembley cu câștigătoarea dintre Cehia și Danemarca, reprezentativa Albionului nu prea are scuze dacă nu va juca finala. Acolo unde, dacă adversara va fi Italia sau Belgia, fie să câștige cel mai bun.