Vineri, 18 Iunie 2021 (15:35:57)

Cea de-a VI-a ediție a Campaniei ”Porți deschise spre comunitate” s-a finalizat pe 16 iunie și s-a dovedit un real succes, chiar dacă s-a derulat doar în format online. Cele câteva mii de aprecieri venite din toată țara reprezintă mulțumirea pentru munca persoanelor internate în centrele sociale ale Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava.

”După un an în care grija noastră cea mai mare a fost să protejăm viețile celor de care suntem responsabili, copii și adulți din sistemul de protecție, în acest an, ne-am propus doar să vă arătăm că am reușit să depășim toate provocările legate de pandemie și viața își continuă cursul, iar beneficiarii noștri își doresc mai mult ca oricând să fie valorizați, acceptați și apreciați de membrii comunității în care se află, dar mai ales de familiile lor, pentru că unul din obiectivele noastre îl reprezintă reînnodarea legăturilor afective cu membrii familiei naturale și reintegrarea, acolo unde este posibil, în familie și societate.

În toate centrele și serviciile noastre, care și-au deschis larg porțile și inimile pentru a ne primi în vizită chiar și numai online, am surprins multă bucurie, energie și emoții pozitive, brațe larg deschise, activități de zi cu zi, dar și prilejul de a sărbători împreună”, a arătat Nicoleta Daneliuc, purtător de cuvânt al DGASPC Suceava.

Scopul campaniei a fost acela de a oferi transparență serviciilor și de a transmite comunității o parte din energia și dăruirea profesioniștilor din sistemul de protecție, dar și de a implica societatea civilă în acțiunile și proiectele instituției.

În cadrul acestei campanii au fost oaspeți de la un centru din Târgu Ocna, județul Bacău, care și-au dorit să viziteze centrul maternal, precum și locuința maxim protejată de la Mitocu Dragomirnei. Campania s-a încheiat cu vizita la un asistent maternal profesionist din orașul Dolhasca, care are în ”spate” 19 ani de experiență și 10 copii care au fost ocrotiți de-a lungul anilor în sânul acestei familii, și care au avut parte de afecțiune, grijă și îndrumare chiar și după ieșirea din sistemul de protecție.

”Mulțumim pentru organizare și entuziasm coordonatorilor, personalului și beneficiarilor din serviciile noastre, dar nu în ultimul rând Consiliului Județean Suceava, care ne-a sprijinit cu profesionalism și implicare în transmisiile live din fiecare centru sau serviciu. Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi în această zi specială. Ne-am deschis porțile sufletului către dumneavoastră cu drag și sperăm că ați simțit căldura și bucuria copiilor din centrul nostru”, este mesajul transmis de personalul din cadrul unuia din centrele DGASPC Suceava.