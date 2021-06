Joi, 17 Iunie 2021 (13:33:01)

Municipiul Suceava are cele mai multe cazuri active de Covid-19, respectiv 11 cazuri din cele 46 care sunt la această dată în evoluție la nivelul întregului județ, și o incidență de 0,08 la mia de locuitori.

Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ-teritoriale, din cele 114 localități, 90 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 16 au câte un caz, 6 au sub cinci cazuri, Rădăuți are 5 cazuri, iar municipiul Suceava are peste zece cazuri în evoluție.

La nivelul județului, în ultimele 24 de ore au fost internate 4 persoane diagnosticate cu Covid-19, în același interval de timp fiind externate 5 persoane.

Din totalul celor 526 de pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 19 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 11 pacienți sunt în zona tampon și 496 de pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid). 14 pacienți cu Covid prezintă forme medii ale bolii și 5 au forme severe, dar nici unul nu este la ATI.

În spitalele din județ sunt internați acum 27 de pacienți diagnosticați cu Covid și 23 de pacienți suspecți de infectare.

În carantină sunt 1.233 de persoane, dintre care 12 intrate în ultimele 24 de ore, iar în izolare se află 41 de persoane, din care două intrate în ultimele 24 de ore. Conform datelor centralizate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la nivelul județului Suceava se înregistrează 23.004 persoane declarate vindecate și 85.868 de persoane vaccinate, din care 75.150 persoane cu rapel.