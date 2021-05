Luni, 24 Mai 2021 (15:25:50)

Meșterul popular Veronica Hojbotă, din Mănăstirea Humorului, pasionată de arta textilă, a câștigat la sfârșitul săptămânii trecute Premiul ,,Neculai Popa” pentru artă populară autentică, în cadrul Festivalului de Artă Populară „Lada cu zestre”, ediția a XV-a, desfășurat la Piatra Neamț. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Neamț și Complexul Muzeal Național Neamț, și are ca scop punerea în valoare a îndeletnicirilor tradiționale din mai multe zone etnografice din țară. „Lada cu zestre” promovează„meșterul autentic, cel care folosește metode arhaice, care își prelucrează singur materia primă, care coase ii adevărate”, după cum susțin organizatorii.

Conform http://dordeneamt.ro/, meșterița din Bucovina nu se aștepta să câștige acest premiu. „Le mulțumesc organizatorilor. Am rămas foarte surprinsă, nu mă așteptam, mi-au dat lacrimile. Mă <luptam> cu niște ață încâlcită și chiar atunci doamna Florentina Buzenschi a venit și mi-a spus să las un pic lucrul pentru că am fost desemnată câștigătoarea Premiului <Neculai Popa>. Am rămas fără aer”, a declarat Veronica Hojbotă.

Coordonatoarea Festivalului de Artă Populară „Lada cu zestre”, Florentina Buzenschi, a spus, conform sursei citate: „Demna reprezentantă a Bucovinei a învăţat să ţeasă şi să coasă de la mama sa, care a desprins meșteșugul de la bunica, țesătoarea satului. La rândul ei, Veronica Hojbotă a transmis mai departe această îndeletnicire tradițională fiicei și nepoatelor. În îndelungata sa activitate, sute de cămăşi de sărbătoare, catrinţe şi trăistuţe au fost lucrate în stative sau cusute cu acul. Când vorbim despre Veronica Hojbotă, vorbim de pasiune, migală şi măiestrie, vorbim de frumosul suflet al ţărăncii noastre pus într-o ţesătură!”

Festivalul de Artă Populară „Lada cu zestre”, ediția a XV-a, de la Piatra Neamț s-a bucurat în acest an de prezența a 40 de participanți din Botoşani, Maramureș, Galaţi, Harghita, Suceava, Vrancea, Prahova, Mureș, București, Iași și Neamț, meșteri care au expus „piese reprezentative pentru principalele domenii ale artei populare: port popular, textile de interior, ceramică, împletituri din diverse materiale, ouă încondeiate, măşti, podoabe, icoane pe sticlă şi lemn”.

Despre Veronica Hojbotă, din Mănăstirea Humorului, vorbește foarte frumos și consultantul artistic sucevean Eutasia Rusu: „Pe lângă meșterița desăvârșită, am regăsit în doamna Veronica un om de o mare calitate, care mereu îmbină cu dibăcie credința în Dumnezeu și rugăciunea neîncetată, cu munca de zi cu zi”. Obiectele pe care le realizează Veronica Hojbotă sunt atât componente ale costumului popular: cămăși, poale, catrințe, ițari, ciorapi, dar și textile de interior mici sau mari: ștergare, năframe, fețe de pernă, fețe de masă, păretare, scoarțe. Toate aceste obiecte le întâlnim în târgurile și expozițiile de specialitate din țară și nu numai, acolo unde meșterița din Mănăstirea Humorului participă, dând curs mai mereu invitațiilor cu drag. A predat și ea la rândul său meșteșugul fetei dumneaei, Livia Macovei, căsătorită tot în această comună, dar și nepoțelelor mai mici de care are grijă și pe care le iubește mult.