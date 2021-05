Vineri, 21 Mai 2021 (14:01:23)

Iulius Mall Suceava organizează în weekendateliere pentru copiii care vor să învețe o nouă tehnică de pictură. Meșteșugarii sunt și ei prezenți în aceste zile la Iulius Mall Suceava cu produse unicat. Tot în weekend puteți vizita și impresionanta expoziție cu invențiile și picturile lui Leonardo da Vinci.

Sâmbătă, 22 mai 2021,specialiștii de la Creativ & Deco îi așteaptă pe cei mici cu o nouă provocare, prin care vor învăța despre cât de complexă și distractivă este tehnica picturii pe sticlă. Prima grupă va descoperi cum lumina, sticla și culorile pot face magie, de la ora 14.00, iar cea de-a doua, de la ora 15.00. Materialele sunt oferite de Iulius Mall, iar creațiile celor mici pot fi luate acasă. Accesul la atelierele de creație este gratuit, dar intrarea se face pe bază de invitație, care poate fi obținută de la Centrul Info. Numărul de participanți este limitat, pentru a se menține distanțarea fizică.

Arta poate să apară sub diferite forme, iar prin viziunea lui Leonardo da Vinci aceasta a prins contururi extraordinare. În perioada 21 – 30 mai, la Iulius Mall Suceava puteți vizita expoziția „Geniul da Vinci”, care cuprinde unele dintre cele mai impresionante creații ale celei mai importante figuri culturale a Renașterii. O altă formă sub care regăsim arta sunt obiectele handmade, iar Bucovina este renumită pentru meșterii săi populari și produsele lor unice, recunoscute în toată țara. Până duminică, 23 mai, la etajul Iulius Mall Suceava, „puteți descoperi ii cusute manual, accesorii pentru păr, bijuterii care vor da un plus de autenticitate oricărei ținute, decorațiuni pentru casă și multe alte propuneri meșteșugărite cu atenție de artizani”.