Vineri, 30 Aprilie 2021 (09:35:18)

O suceveancă a murit subit în Anglia, iar prietenii se mobilizează pentru a ajuta familia să o repatrieze. Ioana Constantina Dobocan avea numai 47 de ani și toată lumea a rămas surprinsă când a aflat că a plecat într-o lume mai bună. Vasile Bolohan, un sucevean cu suflet mare implicat în foarte multe acte de caritate, a dat tonul strângerii de fonduri pentru repatriere, mai ales că acestea se ridică la circa 4.000 de euro.

”Cel mai greu și dureros lucru de dus pe fața pământului eu cred că este să îți îngropi propriul copil și unicul și de aceea te rog frumos să îmi citești postarea recentă și să te implici cu orice poți să ajutăm o mamă să își îngroape acasă singurul copil. Ajutăm împreună o mamă care are nevoie de noi toți. Vă mulțumesc pentru sprijin în numele mamei și să ferească Dumnezeu pe toată lumea de așa necaz! Persoanele de contact pentru această cauză sunt: Roxana Velehorschi 00 40 (744) 967 501 și Andrei Bacoș 00 40 (741) 993 127. E ora 4 dimineața și nu am somn de grija unei mame și știu că Dumnezeu va trimite exact oamenii de care e nevoie. Vă mulțumesc”, este mesajul postat de Vasile Bolohan. Contul în care pot fi donați bani pentru această cauză este deschis la Banca Transilvania și are următorul indicativ: RO26BTRLRONCRT0P85429001.