Vineri, 15 Ianuarie 2021 (13:34:53)

Un preot dintr-un sat sucevean este acuzat de o enoriașă că „nu participă la însoțirea alaiului mortuar, de la casa decedatului la biserică”. Această situație i-a fost prezentată și ÎPS Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Mai întâi, femeia l-a întrebat pe ierarh dacă există o normă internă dată unei parohii prin care „se interzice preotului paroh de a participa la însoțirea alaiului mortuar, de la casa decedatului la biserica de care aparține”. Femeia nemulțumită povestește: „pe 25 decembrie 2020, bunicul meu, I. V. G., în vârstă de 95 ani, a trecut la cele veşnice. Conform creștinilor ortodocși, se anunță preotul din parohia respectivă, dat fiind faptul că decesul a survenit datorită vârstei și nu vreunei boli. Parohia este a satului A. din comuna P., preot paroh fiind preotul G. V.. Din cauză că dumnealui nu locuiește în sat, a fost sunat la telefon. Nu s-a putut lua legătura cu preotul, așa că a fost sunat dascălul din parohie. Acesta a venit la casa decedatului pentru a săvârși <slujba stâlpilor>. Pe data de 26 decembrie, s-a luat legătura cu preotul, acesta fiind întrebat de fiica decedatului de slujba de înmormântare și toate cele rânduite. Părintele G. V. a anunțat familia că va oficia slujba normală la biserică și că nu va veni pentru a însoți decedatul pe drumul către cimitir. Motivul dumnealui: <Așa sunt normele de acum, din cauza pandemiei cu coronavirus. Noi, familia, nu am putut să înțelegem această justificare din următoarele motive: cu doar două zile înainte de ajunul Crăciunului, preotul G. a mers prin sat, aducând în case taina nașterii pruncului Iisus, moment în care s-a întâlnit fizic cu bunicul meu, acesta sărutând crucea și mâna părintelui; în data de 26 decembrie preotul G. a participat la slujba de înmormântare a unui enoriaș dintr-un sat învecinat, slujbă săvârșită cu 4 preoți. Întrebat fiind de ce într-un sat vecin poate participa la înmormântare, iar în parohia dumnealui nu, preotul a răspuns că <a fost invitat>. Menționez că de-a lungul celor două zile s-a insistat de către familie, vecini, cunoscuți pentru a îndupleca pe părintele G.. Chiar a fost rugat să lase familia să invite un preot din altă parohie. Refuzul a fost categoric. Decedatul a fost dus la biserică însoțit doar de familie, fără dascăl sau preot. Am aflat că toată această situație durează din martie 2020, indiferent de motivului decesului, mortul fiind dus la cimitir fără preot și dascăl. Dat fiind cele expuse mai sus, lăsăm la latitudinea dumneavoastră pentru a judeca aceste fapte. Cu nădejdea că vom primi răspuns bun din partea Înaltpreasfinţiei Voastre, vă mulţumim cu deosebit respect!”.

· Răspunsul ierarhului

ÎPS Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, i-a cerut o explicație preotului acuzat, care a declarat:„Începândcu starea de urgență din martie 2020, am fost obligați, prin lege, să oficiem slujbele cu maxim 8 persoane şi fără procesiuni la slujbele de înmormântare. Odată cu reintroducerea stării de alertă, din toamnă, am oficiat 5 slujbe de înmormântare în aceleași condiții impuse de legea stării de alertă nr.55/05/2020. Dintre cei decedați, trei persoane au fost duse la biserică direct din spital – o persoană fiind decedată de Covid-19. Familiile altor două persoane care au decedat acasă au ridicat pretenții ca să facem procesiune normală, fapt ce nu s-a putut efectua datorită legislației. Starea de alertă, prin legea nr. 55/05/2020 la capitolul II – Măsuri sectoriale, secțiunea 1, art. 5, al. 3 specifică interzicerea organizării și desfășurării unor meetinguri, demonstrații, procesiuni... și a altor tipuri de întruniri cultural-științifice, sportive, religioase... De asemenea, aceeași lege interzice formarea grupurilor mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii și provin din localități diferite. (...). Da, este adevărat că am participat la înmormântarea mamei părintelui I. V dintr-un sat învecinat, însă a fi făcut parte din cortegiul funerar. (...) În parohia mea, eu am citit din lege în fața enoriașilor tot ceea ce ne interesează pe noi ca parohie și cetățeni. Pentru nediscriminare și uniformitate în condițiile actuale și datorită legii în vigoare încă, înmormântările trebuiau făcute la fel pentru toți enoriașii. (...) Ceea ce pot să vă spun este că slujba înmormântării s-a făcut la Sfânta Biserică de la A la Z, urmată de predică. Vă asigur că voi respecta în continuare legile statului și canoanele bisericești ...”.

La cele prezentate de preotul sucevean, date care se găsesc și pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Arhiepiscopul Calinic a adăugat: „personal, mi se pare o atitudine de bun-simţ, atât timp cât această hotărâre a fost luată de comun acord cu enoriaşii, în Consiliul parohial, încă de la debutul pandemiei”.