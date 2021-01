Luni, 11 Ianuarie 2021 (15:31:18)

Trei militari din județul Suceava au dat gradele de pe umăr pentru condamnări pronunțate de instanța de judecată. Magistrații de la Tribunalul Suceava au avut de judecat un dosar în care acuzațiile erau de ”tranzacționare” de posturi, firește pentru diverse sume de bani.

Caporalul Florin Pandelea, din Dolheşti, a fost condamnat la 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, condamnare care este cu executare. Plutonierul Constantin Mihaiu, din Fălticeni, angajat al CMJ Suceava, a fost condamnat pentru comiterea a două infracţiuni de trafic de influenţă și una de cumpărare de influență, iar pedeapsa finală este de 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Al treilea militar implicat în această schemă este soldatul Iulian Valerică Vizitiu, din Preuteşti. Acesta a fost condamnat tot la 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere după ce a fost găsit vinovat pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influenţă. Aceeași condamnare a fost dictată și față de tatăl ultimului militar. Valerică Vizitiu a fost găsit vinovat de aceleași fapte și a primit tot 3 ani cu suspendare sub supraveghere. Mai trebuie spus că pedepsele pronunțate luni nu sunt definitive și pot fi contestate la Curtea de Apel Suceava.

Activitatea cea mai intensă a avut-o caporalul Florin Pandelea

Ancheta care s-a lăsat cu rețineri s-a derulat în primăvara anului 2017 și a fost instrumentată de procurori de la Parchetul Militar Iași. Cei patru au fost reţinuţi inițial pentru 24 de orei, iar ulterior au fost aduşi la Tribunalul Suceava cu propunere de arestare preventivă. Judecătorul de drepturi şi libertăţi a decis să-l plaseze în arest la domiciliu pe Florin Pandelea, în timp ce faţă de ceilalţi trei inculpaţi s-a luat măsura controlului judiciar.

Într-un comunicat de presă remis la vremea respectivă, anchetatorii au explicat şi motivele pentru care s-a ajuns la reţinerea şi cercetarea penală a celor patru indivizi.

Activitatea caporalului Florin Pandelea a fost cea mai „laborioasă” şi a început acum aproape 5 ani. Potrivit procurorilor militari, în intervalul martie-aprilie 2016, Florin Pandelea a cerut de la o persoană suma de 1.000 de euro, din care a primit efectiv 2.230 de lei (echivalentul a 500 de euro de la vremea respectivă) în contul cardului de salariu pentru a efectua intervenţii în vederea încadrării unei persoane ca militar profesionist la o unitate de poliţie militară de pe raza judeţelor Bistriţa-Năsăud sau Suceava. Ulterior, inculpatul a pretins şi primit de la aceeaşi persoană şi suma de 400 lei pentru intervenţii vizând facilitarea vizitei medicale efectuate la Spitalul Militar Iaşi în luna aprilie 2016.

La locuințele celor patru s-au derulat percheziții

În luna septembrie au intrat pe fir şi celelalte trei persoane cercetate în acest dosar.

„Inculpatul Pandelea Florin a pretins de la inculpatul Vizitiu Iulian Valerică bani şi foloase materiale pentru a exercita intervenţii pe parcursul procedurilor de înscriere şi evaluare în vederea încadrării acestuia ca militar profesionist. De asemenea, inculpatul Vizitiu Iulian Valerică a oferit, în cursul lunii decembrie 2016, sume de bani şi inculpatului Mihaiu Constantin (subofiţer) pentru a realiza intervenţii în vederea încadrării sale ca soldat gradat profesionist şi, ulterior, pentru ca acesta să intervină în vederea obţinerii unei repartiţii, conform opţiunilor făcute la înscriere, ceea ce subofiţerul a acceptat, implicându-se în efectuarea acestor intervenţii. În ceea ce priveşte activitatea infracţională a inculpatului Vizitiu Valerică, tatăl inculpatului Vizitiu Iulian Valerică, din probatoriul administrat a reieşit că, luând cunoştinţă în cursul lunii septembrie 2016 de banii pretinşi de Pandelea Florin pentru a-şi trafica influenţa, a făcut o contraofertă condiţionată de implicarea unei rude a unui militar, care a fost prezentată de Vizitiu Iulian Valerică militarului Pandelea Florin.

Totodată, inculpatul Vizitiu Valerică l-a consiliat pe fiul său cum să procedeze în predarea banilor către inculpatul Pandelea Florin şi l-a determinat să ofere inculpatului Mihaiu Constantin o sumă de bani în vederea efectuării unor intervenţii pentru obţinerea unei repartiţii corespunzătoare”, se arată în comunicatul de presă al procurorilor militari.

Pe 4 aprilie 2017, înainte de a fi duse la audieri la sediul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iaşi, cele patru persoane au avut parte şi de vizite la domiciliu. În baza unei decizii judecătoreşti, s-a primit aprobarea pentru efectuarea a cinci percheziţii imobiliare. Toate acestea s-au derulat în locaţii din judeţul Suceava, iar la acţiune, în afara celor trei procurori militari, au participat lucrători din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie, Serviciul Judeţean Anticorupţie Suceava, dar şi jandarmi de la Inspectoratul Judeţean de Jandarmi.