Marţi, 27 Octombrie 2020 (17:24:21)

Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Suceava a intrat în alertă după ce o suspiciune de infectare cu pestă porcină africană s-a confirmat la un porc crescut într-o gospodărie din satul Strâmtura, comuna Vama, fiind demarată în regim de urgență o acțiune de recensământ care presupune identificarea imediată a tuturor efectivelor de porcine din zona de supraveghere a focarului, care cuprinde comunele Vama și Frumosu, orașul Frasin și municipiul Câmpulung Moldovenesc în întregime.

Directorul executiv DSVSA Suceava, Sorin-Mihai Voloșeniuc, a declarat pentru Monitorul de Suceava că acțiunea de recensământ deja demarată nu a adus până acum descoperirea de porcine cu semne de boală ori moarte, semnele fiind încurajatoare.

Acțiunea de identificare este însă în plină desfășurare, astfel că se face în continuare apel la populație să colaboreze cu echipele mixte pentru ca toți porcii să poată fi evaluați și luați în evidențe, chiar și cei care nu erau înregistrați oficial anterior.

Directorul executiv DSVSA Suceava, Sorin-Mihai Voloșeniuc, a reiterat că nu s-a impus și nu se impune sacrificarea porcilor și a transmis mulțumiri pentru colaborare crescătorilor de porci din cele patru localități amintite mai sus.

”Facem un apel la crescători, nu se impune sacrificarea vreunui porc, astfel că îi rugăm să colaboreze cu echipele noastre, pentru a putea identifica toate efectivele, inclusiv cele care nu sunt înregistrate sanitar-veterinar”, a explicat directorul executiv al DSVSA Suceava. Dacă totul merge bine se speră că focarul va putea fi închis în 40 de zile.

După cum am arătat și în ediția de ieri a Monitorului de Suceava, suspiciunile au apărut după ce medicul veterinar de la Vama a fost informat de un localnic din satul Strâmtura cu privire la faptul că o femelă în vârstă de 9 luni (din fericire singurul porc din gospodărie) are o stare generală foarte proastă: refuză hrana, are pete roșiatic-violete, secreții nazale și oculare de culoare roșie și diaree hemoragică. Toate semnele clinice au indicat suspiciuni serioase de pestă porcină africană, confirmate ulterior și la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală.

Pesta porcină africană (PPA) este o boală periculoasă, fără tratament sau vaccin, care afectează speciile domestice şi sălbatice de porcine.

Rata de mortalitate a bolii este deseori 100% în cazul porcinelor domestice, având un impact economic devastator.

Virusul pestei porcine africane nu afectează omul, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni.