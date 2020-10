Marţi, 27 Octombrie 2020 (12:29:41)

Deputatul Alexandru Băișanu este acuzat de foștii colegi din Partidul Forța Națională că ar fi cheltuit în interes personal anumite sume de bani din subvențiile acordate de stat pentru campania electorală. În acest sens, împotriva sa, dar și a altor doi colegi deputați, a fost formulată o plângere penală. Totul a fost făcut public de Mircea Găinușă, secretarul general al Partidului Forța Națională, care a trimis și un comunicat de presă în acest sens.

„Urmare a auditului efectuat, asupra exercițiului financiar al partidului, conducerea Forța Națională a formulat plângeri penale împotriva numiților Gavrilescu Leocadia Grațiela, Băișanu Ștefan Alexandru și Cucșa Marian, care în calitățile pe care le-au deținut în partid au folosit fondurile publice virate de Autoritatea Electorală Permanentă în contul subvenție al partidului, cu încălcarea prevederilor Legeii nr. 334/2006 din 17 iulie 2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată.

Susnumiții au dispus de bunurile și creditul partidului în interes exclusiv personal, acționând prin intermediul unor societăți comerciale aparținând finilor sau afinilor, inclusiv prin societăți fantomă (radiate din evidența Registrului Comerțului), fără documente comerciale întocmite conform prevederilor legale în vigoare”, se menționează în comunicatul de presă al celor de la Forța Națională.

Băișanu neagă toate acuzațiile și îi amenință cu un proces pe foștii colegi de partid

Contactat telefonic, deputatul Alexandru Băișanu a negat toate acuzațiile și spune că totul s-a făcut transparent. Mai mult, parlamentarul sucevean afirmă că tocmai cei care îl acuză azi au făcut plățile pe care le invocă în plângerea penală.

”Fac politică de 20 de ani și este prima plângere penală pe care o am. Am aflat din presă de declarația domnului Găinușă, însă vreau să spun că din partea autorităților statului nu am primit nici un document oficial. Pe de altă parte, consider că este un atac mincinos, nefondat, menit să-mi denigreze imaginea în această campanie electorală. Toți banii care au fost cheltuiți pentru promovare electorală au fost cheltuiți conform legislației în vigoare în baza unor contracte cu terții, contracte care au fost onorate. În același timp, vreau să menționez că plata acestor contracte, de la începutul anului 2020, a fost făcută tocmai de cei care fac azi plângerea penală. Contractele au fost în perioada ianuarie – martie 2020 motiv pentru care mă întreb de ce toate acestea au apărut abia acum? Și de ce s-au făcut și plățile? Mă văd nevoit să mă apăr azi și să-mi dovedesc nevinovăția, iar mai apoi să mă îndrept împotriva celor care mi-au făcut această plângere penală. Observ în ultima perioadă, acum la începutul campaniei electorale, că au apărut atacuri concertate pe aceeași temă, respectiv banii folosiți pentru promovarea electorală, ceea ce îmi dă de înțeles că se dorește eliminarea mea din viața publică”, a arătat Alexandru Băișanu.