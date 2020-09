Joi, 17 Septembrie 2020 (16:16:47)

Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a anunțat că lucrările la șoseaua de centură a municipiului Rădăuți sunt finalizată în proporție de 86%. Prezent pe șantierul centurii Rădăuților, Gheorghe Flutur a declarat că finalizarea acestei investiții va da o nouă perspectivă de dezvoltare acestui municipiu.

Flutur a subliniat faptul că firmele care construiesc centura au făcut un progres foarte mare în ceea ce privește lucrările. „Un sens giratoriul din cele șapte este finalizat, respectiv cel de la Horodnic de Sus. Apoi încă un sens giratoriu, respectiv legătura cu șoseaua Gălănești – Putna, va fi finalizat foarte repede, iar patru sensuri sunt pregătite pentru asfaltare. De asemenea, s-a asfaltat deja o porțiune de 14 kilometri din cei 16,7 câte are centura municipiului Rădăuți”, a arătat președintele CJ Suceava.

Gheorghe Flutur a spus că sunt avansate și lucrările de terasamente. „Mai au de făcut și câteva exproprieri pentru mutarea unor conducte de gaz metan, dar situația a intrat în linie dreaptă aici și mă bucur foarte mult că și-au concentrat utilajele pentru a urgenta lucrările. Și așa cum au promis constructorii, sunt toate șansele ca în această toamnă, în acest final de an, Rădăuțiul să aibă centura ocolitoare funcțională. Este un mare câștig pentru acest municipiu”, a precizat Gheorghe Flutur.

El și-a reamintit că în anul 2010 a fost prezent, în aceeași locație, cu ministrul Transporturilor de atunci, Radu Berceanu, pentru a discuta despre traseul șoselei de centură din Rădăuți. „Dacă dau timpul înapoi și m-am uitat în agenda mea, am găsit poze din acest loc, din această zonă, din 2010, cu ministrul Radu Berceanu. Am venit aici, la Rădăuți, pentru a discuta la fața locului traseul pe unde să meargă șoseaua de centură a Rădăuțiului. Aceasta a devenit realitate acum. Chiar dacă în 2012 noi am scos la licitație și s-a câștigat licitația, șase ani nu s-a lucrat nimic, și nu mai vreau să dau vina pe nimeni, dar populația știe de ce. Din 2018 s-au început lucrările, iar în acest an Guvernul a alocat bani. De precizat că săptămâna trecută aici au fost experți de la Comisia Europeană, pentru că finanțarea se va face din bani europeni. Și sunt foarte bucuros că de la sfârșitul anului Rădăuți va avea o nouă perspectivă de dezvoltare”, a încheiat Gheorghe Flutur.