După primul an

Vineri, 17 Iulie 2020 (16:58:22)

Conform principiilor Rotary International, fiecare membru conduce prin rotație și o singură dată clubul din care face parte, câte un an de zile.

Astfel, săptămâna trecută membrii Rotary Club Suceava Cetate s-au reunit pentru o ceremonie în cadrul căreia Ancuța Dumitraș, președinte în mandatul 2019-2020, i-a înmânat colanul lui Vasile Varvaroi.

“A fost un an în care am legat prietenii, am ajutat comunitatea și am contribuit astfel ca lumea să devină un loc mai bun, mai sigur și mai sănătos. Am devenit membri ai unei comunități internaționale de voluntari și am învățat cât de multe putem realiza atunci când lăsăm deoparte diferențele de opinie și lucrăm împreună”, a declarat Ancuța Dumitraș.

Tema pentru anul 2020-2021 este Rotary Opens Opportunities.

În acest sens, Vasile Varvaroi, președintele Rotary Club Suceava Cetate în mandatul 2020-2021, și-a prezentat viziunea și prioritățile pentru următorul an, punând accentul pe consolidarea relațiilor dintre membrii clubului și căutarea de noi oportunități pentru dezvoltarea proiectelor.

Noua conducere a clubului este alcătuită din Ancuța Dumitraș (fost președinte), Florin Gheorghe Buculei (președinte ales), Loredana Iulia Mihăilă (trezorier), Militina Tănase (secretar), Marian Constantin Medvighi (vicepreședinte) și Paul Bogdan Vargan (ofițer de protocol).

La eveniment au participat Florin Marginean, guvernator nominalizat al Rotary District 2241 - România și Republica Moldova și membru Rotary Club Alba Iulia, Adriana Zgabei, asistent al guvernatorului în funcție, și reprezentanți ai cluburilor Suceava Bucovina, Vatra Dornei Dorna și Târgu Mureș.

Rotary International este cea mai răspândită organizație non-guvernamentală din lume. Membrii organizației sunt lideri ai antreprenoriatului, ai profesiilor în care își desfășoară activitatea și ai comunității, care se dedică serviciului comunitar, care încurajează dezvoltarea și menținerea unor stardarde etice înalte și ajută la construirea bunei înțelegeri și a păcii în lume.

Rotary Club Suceava Cetate face parte din Districtul 2241. Membrii clubului consideră că educația presupune cea mai sigură cale pentru creșterea calității vieții comunității datorită faptului că un om educat ia decizii cu impact pozitiv atât pentru el cât și pentru ceilalți, creând astfel un plus de valoare prin ceea ce face zi de zi. Misiunea pe care și-o asumă e de a deschide noi orizonturi în cadrul comunității prin derularea de proiecte care să dezvolte o altfel de educație acolo unde acest lucru e necesar, fără a se substitui sistemului de învățământ sau părinților, ci venind în completarea acest