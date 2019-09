În al 16-lea an de mandat de primar

Luni, 9 Septembrie 2019 (16:23:29)

Deschiderea noului an școlar 2019 – 2020 a reprezentat o nouă provocare pentru primarul Sucevei, Ion Lungu, care, pentru al 16 -lea an consecutiv, a încercat să fie prezent la acest eveniment emoționant pentru mii de copii, părinți și profesori, la un număr cât mai mare de unități de învățământ, din toate cartierele municipiului.

„Azi am avut onoarea să particip la deschiderea anului școlar în 16 unități de învățământ, de toate formele: preșcolar, primar, gimnazial și liceal, din toate cartierele municipiului Suceava.

Am transmis mesajul municipalității, am prezentat lista elevilor care vor fi premiați pentru performanțe școlare și sportive, obținute în anul școlar încheiat în luna iunie, conform hotărârii și regulamentului aprobat de Consiliu Local.

Municipalitatea suceveana a alocat și în bugetul acestui an aproximativ10 milioane de euro pentru cheltuielile materiale ale scolii, pentru reparații și investiții.

Pentru noi școala reprezintă o prioritate, o investiție în viitor. Tocmai de aceea i-am asigurat pe cei prezenți de tot sprijinul primăriei și al Consiliului Local în noul an școlar 2019-2020. Mult succes elevilor, profesorilor și multă răbdare din partea părinților!”, a spus edilul sucevean.

„Maratonul” său educaţional, care l-a purtat prin tot oraşul, într-o cursă contra-cronometru, a început la ora 08.00 dimineaţa, la Şcoala nr. 11 „Miron Costin” din Burdujeni, apoi la Şcoala nr. 6 din Burdujeni Sat, a continuat la Școala nr. 10 din Burdujeni, apoi la Şcoala nr. 7 din Iţcani, la Şcoala nr. 9 din Obcini, la Şcoala nr. 3 de pe Mărășești, la Şcoala Filadelfia, la Şcoala nr. 8 din George Enescu, la Colegiul Naţional Ştefan cel Mare, urmat apoi de Colegiul Național Petru Rareș, Liceul cu Program Sportiv, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Seminarul Teologic „Mitropolit Dosoftei”, Grădinița Țăndarică din Burdujeni, Grădința Obcini de pe strada Slătioarei și Grădinița Guliver – George Enescu.

La fiecare dintre aceste unități, edilul sucevean a prezentat investițiile recent făcute sau cele în curs de realizare, an de an cele mai mari alocări bugetare fiind pentru susținerea învățământului, în toate formele sale.