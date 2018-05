Protest al salariaților Muzeului Bucovinei, cu ocazia manifestărilor prilejuite de „Noaptea Muzeelor”

Joi, 17 Mai 2018

Sindicatul MUSEUM al salariaților Muzeului Bucovinei anunță că se va alătura, pentru al doilea an consecutiv, cu ocazia manifestărilor prilejuite de „Noaptea Muzeelor” de pe 19 mai protestelor organizate la nivel național de Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Mass-Media, proteste datorate faptului că în România doleanțele lucrătorilor din muzee au fost și au rămas ignorate de toate guvernările de până acum. Președintele Sindicatului MUSEUM, Gheorghiță Moldoveanu, și vicepreședintele Iulian Cimpoeșu au declarat că deși problemele cu care se confruntă angajații muzeelor din România sunt grave, „forma de protest pe care am ales-o (tricouri personalizate, mesaje afișate) nu va afecta nici de data aceasta buna desfășurare a evenimentelor prilejuite de Noaptea Muzeelor”. Tot ei au completat că „deși ne aflăm în anul Centenar și suntem în centrul majorității manifestărilor ocazionate de acesta, prin noua Lege cadru a salarizării (nr.153/2017) angajații din muzee sunt în continuare discriminați, chiar și față de alte ramuri din aceeași Familie Ocupațională (cum este cazul, de exemplu, a instituțiilor de spectacole), deși vorbim de maxim 5.000 de salariați la nivel național, efortul bugetar devenind astfel insignifiant”. În plus, susțin sindicaliștii, „Familia Ocupațională Cultură este singura care a rămas, la nivel național, fără Regulamentul Cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal și mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia, deși foarte mulți salariați sunt nevoiți să lucreze în mediu și cu substanțe nocive, cazurile de îmbolnăvire/deces în rândul specialiștilor din muzee fiind tot mai dese".

