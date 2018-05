Crosul Colegiului Silvic Bucovina, ediția a III-a

Miercuri, 16 Mai 2018 (11:06:01)

Elevii și profesorii Colegiului Silvic Bucovina - Câmpulung Moldovenesc vor participa luni, 21 mai, începând cu ora 11:00, în cadrul "Școlii Altfel", la cea de-a III-a ediție a crosului Colegiului Silvic Bucovina, eveniment ce are ca scop promovarea mișcării și a unei vieți sănătoase în rândul tinerilor. Startul se va da din curtea colegiului, iar participanții vor fi însoțiți de reprezentanți ai Poliției Locale, care va supraveghea desfășurarea acțiunii. Noutatea acestei ediții constă în proba „Alergarea pe tocuri", la care vor participa profesoarele din colegiu, câștigătoarea fiind premiată. Premiile competiției sunt foarte generoase și sunt oferite de sponsori locali, fideli acestui eveniment și bucuroși să contribuie la fericirea elevilor: Edelweiss Outdoor Shop, Addictad, Centrul Spa Aquarius, Stomatologie Sadova, Longfield Pub, Cofetaria Gioseppini, Restaurant New Look, Diastin și Primăria Câmpulung Moldovenesc.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Crosul Colegiului Silvic Bucovina, ediția a III-a