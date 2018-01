Amenzi de peste 30.000 de lei, în cadrul unei razii a poliţiei în zona municipiului Vatra Dornei

Vineri, 19 Ianuarie 2018 (12:43:55)

Amenzi de peste 30.000 de lei au fost aplicate în cadrul unei razii a poliţiei în Vatra Dornei. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, Poliţia Municipiului Vatra Dornei a organizat joi o acțiune în sistem integrat pe linia prevenirii și combaterii contrabandei, a comerţului ilicit și a delictelor silvice, asigurarea climatului de ordine publică și siguranţă rutieră, la care au fost cooptați și lucrători din cadrul Serviciului Rutier Suceava, Poliția Oraşului Broşteni și specialiști ai Gărzii Forestiere Suceava.În cadrul acţiunii au fost legitimate 173 persoane şi au fost verificate 139 autovehicule.Drept urmare, au fost constatate două infracţiuni şi s-au aplicat 77 sancţiuni contravenționale în valoare de 30.825 de lei.De asemenea, au fost identificaţi trei autori ai unor infracţiuni şi s-au recuperat, ca urmare a identificării autorilor, bunuri în valoare de 2.200 lei în dosarele penale aflate în cercetare. Au mai fost confiscate bunuri în valoare de 1.183 lei, constând în ţigări, produse de panificaţie, produse industriale.S-au reţinut 9 permise de conducere şi a fost retras un certificate de înmatriculare.Poliţia prezintă cazul unui bărbat care, după ce s-a urcat la volanul unei maşini deşi era în stare de ebrietate, a fost tras pe dreapta de oamenii legii. Astfel, joi, se arată în comunicatul poliţiei, la ora 08.13, un echipaj rutier din cadrul Poliţiei municipiului Vatra Dornei a oprit pentru control pe DN 17B, din orașul Broşteni, autoturismul condus de un localnic care emana halenă alcoolică, motiv pentru care, a testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.Tot joi, în urma continuării cercetărilor în cauza din 24.11.2017, privind furtul unor bunuri din locuința unui bărbat de 65 de ani din municipiul Vatra Dornei, faptă comisă în perioada 20.11.-23.11.2017, de persoane necunoscute, polițiștii Biroului Investigaţii Criminale au reușit identificarea autorului ca fiind un localnic de 27 de ani, care a recunoscut comiterea faptei. Bunurile sustrase în valoare de circa 1.500 lei au fost recuperate și restituite persoanei vătămate. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat, ce va fi soluționat procedural.

