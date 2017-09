Peste 300 de amenzi aplicate de poliţişti în trei zile de controale în trafic

Luni, 25 Septembrie 2017 (14:03:44)

Serviciul Rutier – IPJ Suceava și formaţiunile de profil din cadrul polițiilor municipale și orășenești au desfăşurat în perioada 22-24 septembrie acţiuni tematice pe drumurile publice din judeţ, în scopul depistării conducătorilor auto care conduc autovehicule după ce au consumat băuturi alcoolice, precum şi a celor care încalcă legislaţia rutieră privind regimul legal de viteză.În cadrul acţiunii au fost testaţi cu aparatul etilotest 284 de conducători auto, 7 dintre cele 13 infracţiuni constatate reprezentând fapte de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului.De asemenea, au fost aplicate 340 de sancţiuni contravenţionale, fiind reţinute 9 certificate de înmatriculare. Au mai fost reţinute 38 permise de conducere, dintre care 31 pentru încălcarea regimului legal de viteză, 4 pentru conducerea sub influenţa alcoolului, 2 pentru efectuarea manevrei depăşirii în mod neregulamentar şi unul pentru alte abateri.Sâmbătă, la ora 23:52, pe raza comunei Ostra, poliţiştii au oprit pentru control autoturismul condus de un bărbat care emana halenă alcoolică, motiv pentru care i s-a solicitat să se supună testului cu aparatul etilotest. În urma testării, s-a stabilit că avea o concentraţie de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus la Spitalul oraşului Gura Humorului pentru recoltarea de probe biologice de sânge. Cercetările sunt continuate, în cauză întocmindu-se dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului”.„Poliţiştii atrag încă o dată atenţia cu privire la riscurile conducerii vehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice, dar şi cu privire la respectarea regimului legal de viteză, conform marcajelor şi indicatoarelor rutiere şi adaptarea în permanenţă a vitezei de deplasare la condiţiile de drum”, se precizează într-un comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava.

