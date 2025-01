De la petrecere la antrenamente

Naționala de rugby a României s-a reunit deja, pe 2 ianuarie, pentru a pregăti meciurile decisive pentru calificarea la Cupa Mondială de Rugby, care vor începe în aproximativ o lună de zile.

Suceveanul Alin Conache și humoreanul Daniel Plai se regăsesc între cei 36 de sportivi din campionatul intern care sunt selecționați în acest lot lărgit.

Stejarii se vor deplasa pe 3 ianuarie, în Franța, pentru un cantonament de două săptămâni, cantonament în care vor avea două meciuri de pregătire, cu două echipe din liga a doua franceză.

Având în vedere evoluțiile din 2024, Alin Conache are șanse mari de a fi titular al Naționalei în meciurile decisive, în timp ce Daniel Plai are și el șanse bune de a prinde cel puțin lotul de 23 de jucători.

Programul meciurilor decisive pentru calificarea la Cupa Mondială de rugby din 2027:

31 ianuarie 2025: România vs Germania, București, Arcul de Triumf, ora 19:00

8 februarie 2025: Belgia vs România, Mons, Stade du Tondreau, ora 21:00

15 februarie 2025: România vs Portugalia, Botoșani, Stadionul Municipal, ora 17:00

De remarcat că cel mai important meci pentru calificare, și cel mai greu, se va juca la Botoșani.

România se poate califica direct la mondial dacă termină această grupă din patru echipe măcar pe locul II. Așadar, are nevoie de două victorii din trei meciuri.

David Gerard, antrenorul României, a explicat motivele reunirii atât de rapide a jucătorilor: ”Nu e plăcut să pleci din mijlocul familiei și pe 3 ianuarie să fii cu echipa, să începi munca, însă nu e întotdeauna vorba de a face ceea ce-ți place, iar principala mea grijă este provocarea care ne așteaptă, obiectivul pe care îl avem înainte, acela de a ne califica la Cupa Mondială. Iar pentru a reuși să ne îndeplinim obiectivul înseamnă să muncim, să fim pregătiți, iar asta înseamnă să fim împreună. Cred că toți băieții au înțeles acest lucru pentru că nimeni nu s-a plâns, toți au înțeles că ceea ce se va întâmpla în februarie este foarte important pentru noi toți, pentru rugby-ul românesc, pentru România. Jucătorii vor fi mult mai încrezători în ei dacă începem pregătirea mai devreme. Avem trei meciuri în grupă, fiecare va fi crucial și va face diferența între a merge la Cupa Mondială din Australia sau a sta acasă și a vedea competiția de pe canapea. Trebuie să fim concentrați, să profităm de această șansă, este parte din competiție, din viața noastră sportivă, fiecare meci trebuie tratat cu seriozitate foarte mare pentru că vor fi adversari cu un stil de joc diferit, iar noi trebuie să fim pregătiți să jucăm cel mai bun rugby al nostru în aceste trei partide.”