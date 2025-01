„Urmările beţiei”

„Luni, în 7 Decemvrie, la trei oare după amiadă-di, s’a aflat locuitoriul din Negrileasa, Dimitrie Big, înecat în apa ce trecea prin sat. Numitul individ a petrecut Duminica sara până târdiu prin crâşme şi s’a îmbătat după obiceiu. La re’ntoarcere, aproape de casa sa, s’a împedicat, după cum se presupune, în o rădăcină, s’a rostogolit prin târşii de pe râpă şi a ajuns cu faţa în jos în apă. După ce s’au adunat diferiţi oameni la starea locului, mortul a fost scos din baltă şi, întors fiind cu faţa în sus, toţi vedură cum ţinea încă plosca de rachiu pe piept”.

„Gazeta Bucovinei”, Anul I, nr. 62, Cernăuţi, Duminecă 1 / 13 Decemvrie 1891.

„Cele mai bune consultaţii”

„Cele mai bune consultaţii la policlinica din Suceava le dă tovarăşa care stă în biroul deasupra uşii căreia scrie <Informaţii>. Dacă te doare stomacul, de pildă, şi medicul îţi recomandă să faci o radioscopie gastrică, te scoli la ora 6,00 dimineaţa şi la 6,30 eşti la policlinică. La ora 7,00 tovarăşa te examinează cu atenţie şi-ţi spune că nu mai are bonuri. A doua zi te scoli la ora 4,30 ca să...afli mai devreme că, de asemenea, nu mai are bonuri. În schimb are timp berechet să se răstească la cetăţenii care încearcă să-şi lămurească nedumeririle faţă de asemenea ciudăţenii. Aşa se face că de multe ori bolnavii de stomac se îmbolnăvesc şi de...inimă rea”.

„Zori Noi”, Anul XIX, nr. 5300, Suceava, Decembrie 1964.