Performanță

Tânărul Iulian Pop, în vârstă de 22 de ani, atlet legitimat din luna mai la CSM Cluj-Napoca, a câștigat recent titlul de campion național la alergare montană-maraton (Under 23), în cadrul cursei „Râșnov Medieval Run”.

Originar din Ciocănești, Iulian este subofițer la UM Vânători de munte – Predeal, fiind atlet de la vârsta de 15 ani. Al doilea a sosit un alt dornean, coleg de club cu Pop, este vorba de Mihai Moroșan.

„Acest titlu este cea mai mare realizare din cariera mea de sportiv, mai ales că în ultimii ani am avut destul de multe piedici și am vrut în dese rânduri să renunț. Cred că cea mai de preț calitate e să nu renunți. Să nu renunți nici când nu mai găsești niciun motiv să continui. Uneori mai ai norocul să te motiveze criticile unora. Dar când chiar nu poți să mai continui, te întăresc rugăciunile. Asta e partea nevăzută din spatele muncii și a tuturor sacrificiilor făcute, a înfrângerilor și victoriilor. Îi mulțumesc lui Andu (n.red – Mihai Moroșan) că m-a motivat mereu și mi-a fost alături. A meritat totul. Mi s-a confirmat cu adevărat acum că nu trebuie să nu renunț niciodată. Cea mai mare bucurie o simt când știu că am făcut mândri atâția oameni care țin la mine și mă susțin. Nu aș fi ajuns niciodată aici fără ei. Doar câștigând am realizat că cel mai valoros e să fii sănătos și să poți face asta. Vă mulțumesc tuturor!”, a declarat Iulian Pop pentru Monitorul de Dorna. Speranța atletului din Ciocănești este ca alergarea montană să fie introdusă la următoarea ediție a Jocurilor Olimpice din 2028, de la Los Angeles.

Un istoric al rezultatelor lui Iulian Pop de la prima participare la naționalele de alergare montană:

Loc 25 – 2018 (U 20) proba Clasic

6 – 2019 (U 20) Clasic

4 – 2020 (U 20) Clasic

5 – 2021 (U 20) Clasic

6 – 2022 (U 23) Clasic

3 – 2023 (U 23) Clasic 12km (+1000m diferenţă de nivel)

3 – 2023 (U 23) Vertical – 7 km (+550 m diferență de nivel)

3 – 2024 (U 23) Clasic

2 – 2024 (U 23) Vertical

1 – 2024 (U 23) Maraton – 40 km (+2000m diferență de nivel)