Minifotbal

În scurt timp va debuta ediția cu numărul XXI a Campionatului Județean de minifotbal pentru old-boys. Competiția se adresează practicanților de minifotbal nelegitimați, cu vârsta minimă de 35 de ani, care sunt îndrăgostiți de mișcare în aer liber și dornici să socializeze.

Toți cei care doresc să se înscrie la această competiție pot obține mai multe detalii apelând numărul de telefon 0740 786 444 sau postând un mesaj pe pagina de Facebook Minifotbal Old Boys Suceava.

La ediția precedentă, încheiată la mijlocul lunii iunie, pe tabloul de concurs s-au aflat 15 formații: Apa Design, Barbershop by Niță Marian, Bucovina Cernăuți, Eco Optic, FC Finanțe, FC Mihoveni, Fides Team, HRES Adistal, Young Old Boys, JAD Consult Tesla, Mity and Friends, REI Team, Revine, Ripac Hugo Veteo Dionisus, Steelcorp și Vivendi.

Campionatul județean de old-boys beneficiază de sprijinul firmelor Mihu Acoperișuri, Avastar și Bergenbier, precum și al Asociației Județene de Fotbal.

Gazda întrecerii rămâne în continuare Civica Sport Center, din Șcheia.

Precedentele douăzeci de ediții ale Campionatului județean de minifotbal pentru old-boys au revenit formațiilor Vivendi (șase titluri), Centru Vechi (patru titluri), Inter Conti (patru titluri), Revine (trei titluri), Crama cu Ștaif, Las Vegas și Steelcorp.