Buderus - Centrale termice cu condensare pentru performanță optimizată

Ați văzut, probabil, ce agitație s-a creat în jurul instalării aparatelor de aer condiționat în această vară. Din cauza temperaturilor mari, fără precedent în România, în ultimul deceniu, confortul din locuințe a avut semnificativ de suferit, determinând foarte mulți proprietari să achiziționeze sisteme cu ajutorul cărora să mențină un ambient plăcut în case. Doar că nu le-a fost ușor să le și instaleze în cel mai scurt timp, având în vedere cererea uriașă pentru astfel de servicii.

Pentru a evita situații similare în ceea ce privește instalarea centralei termice atât de necesară iarna, ar trebui să acționați din timp! Oferta Technovainclude centrale în condensație pe gaz Buderus - producător german cu tradiție în acest domeniu. Le puteți achiziționa acum, pentru a le instala din timp și a profita de toate avantajele lor în plină iarnă!

Avantaje centrale termice cu condensare Buderus - Germania

Buderus oferă centrale termice cu condensare pe gaz, caracterizate prin putere și dimensiuni reduse. Aceste echipamente vin cu multiple beneficii pentru utilizatori:

captează energia termică din gazele de ardere care ar fi pierdută în cazul centralelor tradiționale. Această capacitate le conferă o eficiență superioară și contribuie la scăderea consumului de combustibil;

fiind foarte eficiente, contribuie la diminuarea cheltuielilor cu încălzirea și a facturilor de energie, deși asigură un confort termic ridicat atât în locuințe, cât și în spații comerciale;

au un design compact, care le permite să fie instalate în spații restrânse, ceea ce le face ideale pentru locuințe sau birouri cu dimensiuni limitate;

pot fi integrate în diverse sisteme de încălzire, oferind astfel o soluție reală pentru diferite cerințe.

Foarte important pentru orice utilizator este că pentru centralele termice cu condensare pe gaz Buderus se poate achiziționa o garanție de până la 7 ani!

Modele de centrale termice cu condensare Buderus - Germania

Oferta Technova include o varietate de modele de centrale Buderus, între acestea:

LOGAMAX PLUS GB062este o centrală termică murală, care funcționează pe gaz și asigură o putere nominală de 24 kW pentru încălzire și 28 kW pentru serviciul de preparare apă caldă menajeră. Este echipată cu un panou de comandă intuitiv, cu ecran LCD modern, care facilitează utilizarea. Schimbătorul de căldură din aliaj Al-Si-Mg, optimizat pentru tehnologia de condensare si raportul de modulare 1:8, asigură un transfer termic excelent. Echipamentul se adaptează perfect cerințelor dumneavoastră, fiind eficient din punct de vedere energetic. Această centrală termică are un design elegant, este compactă şi extrem de uşor de instalat;

LOGAMAX PLUS GB122ieste o centrală termică murală, care se remarcă printr-un raport excelent de modulare, de până la 1:10, fiind cel mai bun din clasa sa. Clasă de randament energetic: etichetă energetică A+ în combinație cu un termostat cu reglare în funcție de condițiile meteo, fiind deosebit de eficientă în materie de consum. Echipamentul se caracterizează printr-o putere ridicată pentru prepararea apei calde menajere, de până la 30 kW. De asemenea, instalarea este simplu de realizat, iar ecranul LCD integrat permite controlul echipamentului într-un mod rapid şi eficient;

LOGAMAX PLUS GB172i.2este o centrală termică cu condensare, de nouă generație, având un design modern și extrem de eficientă energetic. Acoperind atât nevoile de încălzire, cât și pe cele de apă caldă menajeră, Logamax plus GB172i.2 este concepută să satisfacă toate cerințele gospodăriei dumneavoastră și este disponibilă în opt variante diferite, cu puteri cuprinse între 24 kW și 50 kW. Performanță deosebită, având o clasă energetică A+ atunci când este combinată cu termostatul de cameră Buderus. Raport de modulare de 1:10, care contribuie la economisirea de energie. Funcționare intuitivă și ușurință în utilizare cu noul ecran color HMI700, echipat cu butoane tactile integrate.

Acestora li se mai adaugă: LOGAMAX PLUS GB272, LOGAMAX PLUS GB172i 24T50, LOGAMAX PLUS GB182i.2, toate fiind prezentate pe technova.ro

Unele dintre modele fac parte din campania „Înlocuiește centrala”, valabilă până la 31.12.2024. Înlocuind centrala veche, indiferent de brand, cu un model modern de la Buderus, puteți primi o reducere de până la 600 lei, în funcție de tipul centralei selectate. Veți putea folosi un cupon special pentru a beneficia de această reducere și de avantajele incontestabile ale tehnologiei avansate de încălzire prin condensare.

De ce este Technova o soluție pentru achiziția centralei?

Technova se distinge printr-o rețea extinsă de 14 magazine (Alba Iulia, Baia Mare, Beiuș, Borșa, București, Cluj-Napoca, Craiova, Deva, Oradea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Târgu Jiu, Timișoara) și depozite în țară, un centru logistic modern în Oradea și stocuri importante pentru livrare imediată, asigurându-vă accesul rapid la echipamente de top. Oferim o gamă completă de produse pentru instalații termice și sanitare, echipamente de la parteneri europeni certificați, care respectă standardele de calitate, fiabilitate și eco-design. Serviciile noastre includ consultanță tehnică de specialitate, logistică și transport la nivel național, cu livrare directă pe șantier în orașele unde avem magazin/ depozit.

Vă invităm să vizitați Depozitul Technova din Suceava, Str. Cernăuți nr. 114, pentru a discuta detalii suplimentare cu colegul nostru, inginer ofertare Sorin Bof. Date de contact: telefon - 0747 200 440, e-mail - sorin.bof@technova.ro.

