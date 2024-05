Apariție

Pe stadionul din Măriței a avut loc zilele trecute un eveniment inedit, și anume o lansare de carte. Este vorba de un volum în care autorul Mihai Moscaliuc, în vârstă de 64 de ani, a aprofundat istoria fotbalului din comuna Dărmănești, de la mijlocul secolului trecut până în prezent.

„Ideea cărții <Cronica unei echipe> mi-a venit în urmă cu trei ani. M-am apucat de treabă, însă în momentul în care am ajuns la jumătatea povestirii am constatat că am pierdut toate datele de pe computer. În 2023 am luat-o de la capăt. Am adunat poze, am vorbit cu cei mai în vârstă ca mine și am început să scriu din nou. Erau nopți când nu puteam dormi, îmi era gândul numai la carte. Îmi venea o idee și fugeam repede la computer să notez ceea ce mi-am adus aminte. Cartea prezintă fotografii cu jucătorii echipei, Constructorul Dărmănești, dar și cu alte echipe din județul Suceava, precum Todirești, Calafindești, Siret, Grămești și Verești. Sunt înșirate nume de jucători, clasamente, meciuri memorabile, întâmplări hazlii, dar și evenimente care au depășit limitele regulilor și ale regulamentelor sportive. Această carte este dedicată tuturor celor care de-a lungul timpului au activat la echipa Constructorul Dărmănești și care nu mai sunt printre noi. De altfel, toți cei dispăruți sunt enumerați pe ultima pagină”, a declarat autorul, care a dorit să mulțumească pentru sprijin lui Cristian Timoficiuc, de la Tim Group SRL, și lui Costel Haures.

La evenimentul desfășurat pe Stadionul din Măriței au participat iubitori de fotbal și foști jucători care au activat la echipa Constructorul Dărmănești.

Mihai Moscaliuc, în prezent pensionar, a evoluat la Constructorul Dărmănești din 1977 până în 1995 pe postul de atacant. A continuat ca antrenor la juniorii Constructorului, după care, între 2006 și 2010, a pregătit echipa de seniori.