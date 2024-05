Susținere

Președintele Consiliului Județean Suceava a fost prezent miercuri dimineață pe șantierele din Rădăuți pentru a verifica stadiul lucrărilor de reabilitare și extindere a rețelelor de apă-canal din municipiu. Gheorghe Flutur a precizat că municipiul Rădăuți beneficiază de un proiect de 15 milioane de euro finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Alături de Gheorghe Flutur a fost prezent și primarul din Rădăuți, Bogdan Loghin, cei doi verificând, în primul rând, lucrările pentru modernizarea centrului civic al Rădăuțiului printr-un proiect al municipalității în valoare de 2,5 milioane de euro. Gheorghe Flutur a discutat atât cu reprezentanții firmei de construcții care realizează lucrarea de apă-canal, cât și cu firma de construcții care lucrează la amenajarea centrului civic.

Flutur a cerut accelerarea lucrărilor, mai ales îngroparea conductelor de apă și canal. „Urmează îngroparea cablurilor de curent electric și de telecomunicații, înlocuirea stâlpilor de iluminat cu lampadare specifice zonei. Firma de construcții a dat asigurări că în perioada următoare se va apuca de trotuare, circa 4.000 de mp de trotuare din granit negru în jurul clădirii patrulaterului din centru municipiului Rădăuți. Apoi urmează asfaltarea străzii și amenajarea propriu-zisă a centrului, plantarea de arbori ornamentali, amplasarea de bănci specifice, urmând ca zona centrală să devină una emblematică, atractivă, care să invite la promenadă”, a precizat Flutur.

El a subliniat faptul că primarul Bogdan Loghin are mai multe șantiere deschise în momentul de față în Rădăuți, făcând referire la cele 39 de străzi care sunt în curs de modernizare, unde se lucrează și la rețelele de apă și canalul. „Primarul Loghin a modernizat școlile din Rădăuți, a construit un liceu tehnologic model, a construit locuințe sociale, locuințe pentru tineri, a amenajat locuri de joacă pentru copii, parcuri și are și două proiecte pe parcuri fotovoltaice, pentru a nu se mai plăti curentul electric la iluminatul public, la clădirile publice și, mai nou, la spitalul municipal din Rădăuți. Reamintesc rădăuțenilor că la Rădăuți au fost de recuperat și acoperit găuri în buget provocate în urmă cu patru ani de SC Servicii Comunale. Acestea au fost în cea mai mare parte rezolvate, iar acum municipiul Rădăuți se dezvoltă curajos. Așa cum anul trecut am fost foarte des la Vatra Dornei pentru a pune umărul în dezvoltarea orașului, la fel fac acum pentru Rădăuți și la fel voi face și pentru celelalte localități din județul Suceava. Bravo, Rădăuți!”, a încheiat Gheorghe Flutur.