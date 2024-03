Sportivii din Fălticeni au obţinut 20 de medalii la Campionatul Național de Qwan Ki Do

Rezultate

Federația Română de Arte Marțiale – Departamentul QWAN KI DO a organizat în perioada 23-24 martie, laSala Polivalenta „Elisabeta Lipa” din Botoșani, Campionatul Național de Qwan Ki Do – copii și juniori. Competiția s-a desfășurat sub egida Agenției Naționale pentru Sport, în colaborare cu Asociația Județeană de Arte Marțiale Botoșani, Clubul Sportiv DAO – Botoșani, Clubul Sportiv SINH DAU – Botoșani și cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani. Evenimentul a reunit 681 de sportivi cu vârste cuprinse între 7 şi 15 ani, proveniți din 29 de cluburi din 9 județe ale țării și s-a desfășurat pentru a doua oară consecutiv la Botoșani.

Clubul Kim Long Dao din Fălticeni a participat cu 46 de sportivi, care în cele două zile de competiție au obținut 20 de medalii. La categoria THAO QUYEN (probe tehnice individuale) premianții acestei competiții au fost: Todică Andrei, care prin ocuparea primului loc pe podiumul de premiere a devenit campion naţional, Locul II - Amariei Albert Matei, Graur Claudia, Tanasă Luca, Fasolă Nicolas, Hlihor Ioan; Locul III - Toma Sofia, Graur Andrei, Hrestic Cristina-Rosemarie, Cornia Rareș, Reuț Alina, Reuț Anca.

La categoria SONG LUYEN (proba tehnica pe echipă) au urcat pe podium: Locul II - Tanasă Luca & Ilinca Damian, Hlihor Ioan & Mitu Iustin; Locul III - Sandu Marcu & Amariei Albert Matei, Onofrei Miriam & Miron Rebeca, Tunsu Diana & Graur Claudia, Tanasă Luca & Reuț Alina, Reuț Alina & Reuț Anca.

La categoria THAO QUYEN SINCRON (proba tehnica pe echipe de trei sportivi) au ocupat Locul III Graur Claudia & Dumitru Delia & Tunsu Diana.

„Cu siguranţă sunt cele mai multe rezultate obţinute de clubul nostru de-a lungul timpului, iar acest lucru nu poate decât sa fie îmbucurător pentru mine, copii şi părinţi. Această competiţie a fost şi un prim test pentru sportivii Onofrei Miriam, Mitu Iustin si Hlihor Ioan, care, în perioada 26-28 aprilie, vor participa, în Franţa, alături de alţi 7 colegi mai mari, la Campionatul European de Qwan Ki Do. Ioan şi Iustin vor mai avea un test pe 14 aprilie, la Iaşi, unde vor participa la Campionatul Naţional de Qwan Ki Do la probele de luptă, de unde, cu siguranţă, vom veni cu rezultate deosebite. Nu pot decât să mă înclin în faţa părinţilor acestor copii şi să le mulţumesc pentru încrederea acordată şi eforturile pe care le fac”, ne-a spus instructorul de arte marţiale Marius Maxim.