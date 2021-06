Rugby

Competițiile de rugby la juniori s-au reluat în luna mai, după un an și jumătate în care toate campionatele regionale și naționale au fost ”înghețate” și apoi anulate. Din păcate, perioada lungă de pauză i-a făcut pe mulți tineri să renunțe la ideea de a juca rugby, astfel că toate cluburile din țară au strâns cu greu jucători.

Clubul Sportiv Școlar Gura Humorului are în competiții două echipe, una de U 16, antrenată de Florin Nistor, și una de U 19, antrenată de Andrei Varvaroi.

Dacă la categoria sub 16 ani s-au format câteva echipe de rugby clasic, în 15, la categoria U 19 s-a mers pe o variantă de compromis, de rugby în 7. Asta pentru că cei mai valoroși dintre juniorii U 19 au făcut pasul la seniori, iar alții, mai mulți, au renunțat la activitatea sportivă în această pauză extrem de lungă.

Antrenorul Andrei Varvaroi a precizat că echipa U 19, cu jucători născuți în 2001, 2002 și 2003, a participat deja la trei turnee, la Gura Humorului, Galați și Baia Mare, clasându-se pe locurile II, III, respectiv V, dintr-un total de șapte echipe.

”La ultimul turneu am făcut două meciuri dezastruoase, am căutat contactul prea mult și am pierdut. La general suntem pe locul III, mai sunt două turnee și sperăm să ne menținem pe acest loc de pe podium. Având în vedere pauza atât de lungă care a fost, obiectivul principal este să-i menținem pe acești băieți în activitate, asta este cel mai important în această perioadă. Avem multe pierderi la toate grupele de juniori, sperăm să-i readucem treptat la rugby. Faptul că nu s-au ținut cursuri școlare atât de mult timp a făcut să pierdem jucători care nu erau de la Gura Humorului ori de foarte de aproape”, a mărturisit Andrei Varvaroi.

Echipa cu jucători sub 16 ani participă la un turneu regional, cu formațiile din Bârlad și Focșani. Tinerii humoreni au jucat un singur meci până acum, pierzând acasă cu CSȘ Bârlad 23-36.

Partea pozitivă este că mare parte din foștii juniori tripli campioni naționali pregătiți de Andrei Varvaroi au făcut pasul la seniori, mulți fiind deja titulari la RC Gura Humorului, în Divizia Națională de Seniori (DNS).

CSȘ Gura Humorului a avut la finele săptămânii trecute un tânăr sportiv, Ionuț Antonesei, în lotul național de rugby în 7, care a evoluat la un turneu de pregătire la Chișinău. Și tânărul Vlăduț Sidău se află în atenția staff-ului naționalei de rugby în 7. Cei doi sportivi și-au făcut și ei debutul și la echipa de seniori de la Gura Humorului.