Handbal masculin – juniori I

La sfârșitul acestei săptămâni vor debuta meciurile din cadrul Grupei Valoare în care va fi implicată și echipa de juniori I a CSU Suceava. Elevii antrenorului Ion Tcaciuc vor face parte din grupa Grupa 1 Valoare, alături de CSS Dinamo Brașov, LPS Piatra Neamț, CSM Bacău, CSȘ Sighișoara și CSS Odorheiu Secuiesc, pe această din urmă formație urmând să o întâlnească sâmbătă, pe teren propriu.

„Suntem pregătiți pentru duelurile cu cei mai buni adversari din țară, obiectivul nostru fiind calificarea la turneul final. Am avut parte de meciuri amicale cu adversari tari în pauza de iarnă și am acumulat experiență. Am disputat chiar și două jocuri test cu echipa din Odorhei, și pot să spun că știm la ce să ne așteptăm în primul meci. Vrem să începem competiția cu dreptul pentru că avem o grupă dificilă și la final s-ar putea ca fiecare punct să conteze”, a declarat antrenorul Ion Tcaciuc.

Clasamentul Grupei 1 Valoare

1. CSS Dinamo Brașov 4 4 0 0 145-121 12

2. LPS Piatra Neamț 4 2 0 2 115-106 8

3. CSU Suceava 4 2 0 2 113-112 8

4. CSM Bacău 4 2 0 2 106-116 8

5. CSS Sighișoara 4 1 0 3 125-123 6

6. CSS Odorheiu Secuiesc 4 1 0 3 115-141 6