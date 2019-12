În perioada 30 noiembrie – 1 decembrie, Federaţia Română de Arte Marțiale – Departamentul Qwan Ki Do a organizat la Comăneşti a 25-a ediţie a Campionatului Naţional de Qwan Ki Do – Co VoDao, Arme Tradiţionale. La competiţia rezervată atât juniorilor cât şi seniorilor au participat sportivi legitimaţi la 22 cluburi din 16 oraşe şi 10 judeţe, 176 de participanţi intrând în competiţia tehnica (ThaoQuyen) şi 143 participanţi la luptă (Song Dau). Printre ei s-au numărat şi sportivii Clubului „Kim Long Dao”, pregătiţi de instructorul Marius Maxim.

Prima zi a competiţiei a adus fălticenenilor 5 medalii: un loc 1 în proba de luptă şi patru locuri 3 în proba tehnică. Locul I a fost obţinut de Eliza Florea, locurile III revenind sportivilor Arianna Radu, Iulian Vlad Radu, Eliza Florea, Ioana Pavăl. În a doua zi a campionatului, Iulian Vlad Radu a concurat şi în proba de luptă a centurilor negre.