Rugby

După şapte ani petrecuţi în eşalonul secund, echipa de rugby seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava a reuşit în această vară să dea toate calculele peste cap şi să promoveze în SuperLigă, după o finală spectaculoasă în care a învins favorita clară, CS Năvodari. Echipa suceveană s-a înscris în SuperLigă pentru acest sezon, dar mai are de pus multe lucruri la punct pentru a rezista şi a se prezenta cât de cât onorabil, şi asta deoarece între cele două eşaloane diferenţa este foarte mare de ani buni. În SuperLigă, echipele au statutul de profesioniste, au bugete mari şi jucători aduşi în toate colţurile lumii. În această seară, de la ora 18.00, antrenorul Constantin Vlad a convocat echipa la o primă întâlnire şi un prim antrenament şi asta deoarece într-o lună de zile vor începe competiţiile, prima fiind Cupa Regelui.

„Ne-am înscris în SuperLigă şi avem un timp destul de scurt să ne punem la punct cu toate detaliile. Vom avea astăzi o primă întâlnire cu jucătorii şi vom vedea cine continuă şi cine va renunţa, vom stabili programul de pregătire, obiectivele şi, foarte important, ce jucători vom aduce pentru a completa posturile rămase descoperite, în special sportivi specializaţi în linia I. În Divizia Naţională am promovat mulţi juniori, lucru pe care o să-l facem şi-n continuare, dar pe care nu putem să-i băgăm în teren împotriva unor jucători consacraţi de la Timişoara, Baia Mare sau Steaua, deoarece ne gândim în primul rând la integritatea lor fizică”, a explicat antrenorul Constantin Vlad.

Tehnicianul sucevenilor a mai adăugat că trebuie găsită o soluţie pentru a face câteva contracte cu o parte din jucători, mai ales că unii dintre ei care nu vor renunţa la locul de muncă actual. Mai mult, o problemă ce trebuie rezolvată va fi cea cu etapele intermediare, deoarece în Divizia Naţională sucevenii făceau deplasările sâmbătă şi jucau duminică, pentru a avea la dispoziţie toţi jucătorii.

Reguli noi pentru echipa locală, de la FRR, pentru participarea în SuperLigă

Dacă la Divizia Naţională, echipa suceveană nu avea foarte multe condiţii pentru a putea organiza un meci pe teren propriu, lucrurile se schimbă în SuperLigă.

„Am primit un manual cu condiţiile de participare în SuperLigă şi de organizare a unui meci pe teren propriu şi mai avem de pus la punct mai multe lucruri. Trebuie să avem condiţii bune în vestiar pentru oaspeţi, un vestiar pentru observator, arbitri, un cabinet medical, o cameră pentru testarea antidoping. Mai mult, trebuie să cosmetizăm baza sportivă şi tribunele, lucru pe care l-am început cu ajutorul Primăriei Municipiului Suceava, al sponsorilor şi al voluntarilor, ce au fost jucători de la juniori şi seniori. Noi am avut mai multe întâlniri şi discuţii cu domnul primar Ion Lungu, cu foştii rugbişti de la Asociaţia Prietenii Rugby-ului din Bucovina, cu directorii de la CSM şi DJST Suceava, în încercarea de a identifica resursele necesare pentru un buget cu care să ne putem prezenta onorabil în campionat. Mă bucur foarte mult că foştii jucători au fost şi sunt alături de noi, şi, mai mult, s-au angajat să ne ajute, astfel încât să avem oameni care să se ocupe de lucrurile necesare funcţionării echipei”, a explicat antrenorul Constantin Vlad. Tehnicianul sucevean a mai adăugat că timpul este foarte scurt până la începerea competiţiilor şi de aceea împreună cu ceilalţi oameni ce vor ajuta echipa trebuie să ia rapid deciziile cele mai bune.

Constantin Vlad a împlinit ieri 27 de ani de când este antrenor

Ieri, antrenorul echipei de rugby seniori CSM Suceava a împlinit 27 de ani de când antrenează echipa locală, cea cu care a promovat de trei ori în primul eşalon al României, în 1991, 1999 şi anul acesta, în 2017. Echipa suceveană a evoluat 15 ani de zile pe prima scenă a rugby-ului românesc cu Constantin Vlad antrenor, timp în care a promovat foarte mulţi sportivi la toate loturile naţionale, la echipe de seniori din ţară şi din Europa. Mai mult, Constantin Vlad a fost un an de zile antrenor secund la naţionala României de seniori şi patru ani de zile antrenor principal la naţionala de tineret, echipă cu care a câştigat două medalii de aur şi una de argint în Campionatul European, plus un loc 4 la Campionatul Mondial din Chile.

„Nu ştiu dacă e mult sau puţin ce-am realizat în cei 27 de ani de antrenorat, dar cu siguranţă se putea şi mai bine. Am colaborat şi am avut alături oameni deosebiţi cu ajutorul cărora am obţinut aceste lucruri, oameni ce-au fost alături de noi la bine, dar mai ales în momentele grele şi cărora ţin să le mulţumesc. Am avut şi contraperformanţe în această perioadă, dar am încercat să le gestionez cât mai bine şi mă bucur că am reuşit să asigurăm o continuitate a rugby-ului din Suceava şi din Bucovina”, a explicat antrenorul Constantin Vlad.