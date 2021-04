Măsuri de creștere a imunizării

Noi măsuri de creștere a eficienței campaniei de vaccinare vor fi luate în municipiul Suceava, unde se dorește o imunizare a 50% din populație până în luna iunie, astfel încât să crească gradul de relaxare.

Printre acestea se numără un maraton al vaccinării, precum și o vaccinare de tip “drive-thru”, adică direct din mașină, după cum a anunțat primarul Ion Lungu.

“Am avut discuții la DSP pe mai multe paliere. Primăria Suceava mai are amenajate două centre de vaccinare care astăzi nu sunt deschise, la Ițcani și în Obcini. În măsura în care vin doze de vaccin mai multe, să vedem dacă nu este oportun să le deschidem. Am discutat azi dimineață și cu directorul Shopping City Suceava, Mircea Petrariu, să facem o campanie de vaccinare din mașină, de tip drive-through, chiar în acest weekend. Au toată disponibilitatea, am discutat și la DSP, așteaptă să primească avizul acestora, iar primăria va sprijini cu tot ce este nevoie organizarea acestei acțiuni.

Nu în ultimul rând, vom organiza un maraton al vaccinării cu Pfizer, la CN <Ștefan cel Mare>, care până acum era centru de vaccinare pentru AstraZeneca, prea puțin folosit”, a declarat Ion Lungu.

Atât maratonul de vaccinare, cât și vaccinarea de tip “drive-thru” în parcarea de la Shopping City vor avea loc după Paște.Purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Suceava, Gabriela Băncilă, a declarat că pentru organizarea în bune condiții a acestei acțiuni „trebuie făcuți câțiva pași organizatorici”, cum ar fi obținerea avizelor necesare de la Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea (CNCAV) și amenajarea spațiilor necesare.

„Echipa de vaccinare este stabilită, trebuie făcuți însă câțiva pași organizatorici. Acțiunea va avea loc după Paște”, a arătat Gabriela Băncilă.

Cei care doresc să se vaccineze în zilele de Paști au la dispoziție centrele din județ care vor fi deschise.