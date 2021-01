Situație

Cele mai multe cazuri de Covid-19 în evoluție în județ, la această dată, se înregistrează în municipiul Suceava, 299, localitate care are și cel mai mare număr de locuitori. Urmează Rădăuți, cu 112 cazuri active, apoi Gura Humorului, care la 18.082 de locuitori are 58 de cazuri în evoluție, mai multe decât Fălticeni, care are 52 de cazuri la 31.223 de locuitori, Câmpulung Moldovenesc – 43 de cazuri active la 21.003 locuitori sau Vatra Dornei, cu 42 de cazuri active la 16.540 de locuitori. În cazul comunelor, un număr mare de cazuri în evoluție se înregistrează la Ipotești – 28 la 9.406 locuitori, Șcheia - 27 de cazuri la 12.844 de locuitori, Arbore – 23 de cazuri active la o populație de 8.014 locuitori, Dornești - 18 cazuri, 5.056 de locuitori, Todirești -17 cazuri și 5.563 de locuitori și Vicovu de Jos - 15 cazuri și o populație de 6.977 de locuitori. Numărul total al cazurilor active în județ la data de 11 ianuarie este de 1.198

.