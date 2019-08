Fler

Schimbarea mentalității românilor în ceea ce privește recuperarea medicală și creșterea spectaculoasă a numărului de persoane care apelează la aceste servicii medicale au fost intuite și valorificate foarte bine în Suceava, de doi tineri care nu aveau nici o tangență cu activitatea medicală. Doi veri, George Baranai și Tudor Andronic, primul absolvent de Teologie și cu master în administrarea afacerilor și al doilea IT-ist, care la vremea respectivă nu aveau nici 30 de ani, au decis să investească în domeniul serviciilor medicale. „Am făcut o cercetare de piață, am discutat cu medici și am constatat că era un gol în domeniul recuperării medicale. Era o oportunitate a pieței, la acea vreme servicii de recuperare medicală ofereau în Suceava doar doi medici și secția de profil a Spitalului de Urgență. Am studiat legea, am văzut că o treime din Consiliul de Administrație trebuie să fie medici. Am convins un medic, pe domnul doctor Edgar Schachter, medic specialist balneofizioterapie (BFT) recuperare, să facem un program, să vedem ce aparatură ne trebuie, am angajat part-time asistente din spital, am văzut ce furnizori de echipamente și aparatură are spitalul și i-am contactat și i-am pornit”, rezumă George Baranai, unul dintre cei trei manageri, nașterea Centrului medical Fiziomed.

Centrul Fiziomed și-a început activitatea în anul 2013, într-o clădire din centrul municipiului Suceava, cu un demisol de 150 mp, o sală de kinetoterapie și șase aparate. În același an, centrul a intrat în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate (CAS), ceea ce a permis acordarea către pacienți a serviciilor medicale compensate sau cu co-plată, în funcție de diagnostic și procedurile necesare. „Când am început eram pe locul 14 în punctajul CAS, acum suntem pe locul întâi. Avantajul este pentru pacienți pentru că putem consulta și trata mai mulți în baza asigurării medicale. CAS asigură două seturi a 10 zile/an, cu 4-10 proceduri /zi, în funcție de diagnostic. În baza contractului cu CAS putem trata 50-70 de pacienți pe zi”, a relatat George Baranai.

Programările pentru pacienții asigurați se făceau pe 4-5 luni, dar era nevoie și de recuperare urgentă.

În 2014, echipei de la Fiziomed i s-a alăturat un medic ortoped, apoi încă trei. Dacă în primii doi ani apelau la recuperare în special pacienți cu afecțiuni cronice, predominant cu artrite degenerative și 70% dintre pacienți erau pensionari, prezența medicilor ortopezi a adus și recuperarea post-traumatică.

„Am plecat cu 6-7 oameni și acum suntem 30. Circa 70% din serviciile medicale acordate sunt de recuperare medicală și servicii conexe, restul sunt servicii de tip ambulator, venite în urma unor nevoi”, a arătat managerul Baranai.

„Este o nevoie uriașă de recuperare, atât pentru pacienți cronici, cât și post traumatic”

Adresabilitatea crescută și diversificarea serviciilor medicale au adus necesitatea unui nou sediu, mai ales că imobilul din centrul Sucevei, din cauza scărilor, nu permite amenajarea unor facilități pentru persoanele imobilizate.

Ca urmare, în martie 2019 activitatea terapeutică s-a mutat într-o nouă clădire, de 500 de metri pătrați, pe un singur nivel. „Clădirea nouă e făcută pe fonduri europene. Mi-am dorit foarte mult ca specialiștii să fie pe un singur nivel și să comunice, să închege o echipă. Acum sunt 15 cabinete pentru fizioterapie și masaj, cu opt asistenți BFT și maseuri, cu normă întreagă; două săli de kinetoterapie pediatrică, cu doi kinetoterapeuți specializați pentru copii pentru că sunt foarte mulți copii cu probleme neurologice, iar pentru adulți este o sală mare, de 140 mp, cu șapte terapeuți specializați în gimnastică medicală. La sediul central a fost achiziționată aparatură radiologică pentru radiografii și osteodensitometrie DEXA, cu care suntem în etapa de avizare. Am dorit să închidem circuitul”, a spus George Baranai.

Centrul mai are ecograf pentru cardiologie și ecografie abdominală, cabinete de neurologie, reumatologie, chirurgie plastică, ortopedie și ginecologie și va avea în curând punct de recoltare analize medicale. „Promovăm consultul interdisciplinar pentru a reduce la minimum riscurile. Avem în echipă și un osteopat, care rezolvă problemele care depășesc kinetoterapeutul. Vrem să ne extindem cu medicină internă, neurologie și reumatologie în contract cu CAS, pentru că acum aceste specialități sunt doar contracost. Suntem în procedură de achiziție pentru un nou aparat Tecar, continuăm să investim în tehnologie. Vrem să construim o nouă clădire, tot pe fonduri europene, pentru spitalizare continuă, un sanatoriu de recuperare, alături de actuala clinică. Este o nevoie uriașă de recuperare, atât pentru pacienți cronici, cât și post traumatic. Circa 30-40% dintre ei rămân în continuare la tratament pentru că au nevoie de kinetoterapie și masaj o perioadă mai îndelungată. Viitorul este foarte bun, este loc pentru foarte multe servicii medicale”, afirmă managerul de la Fiziomed.

Când este recomandată recuperarea medicală

Astăzi, George Baranai are 35 de ani, Tudor Andronic are 33 de ani, iar locul doctorului Edgar Schachter a fost luat de fiul său, Lorin Schachter, în vârstă de 36 de ani, de asemenea medic specialist în Recuperare medicală și Balneofizioterapie.

Dacă la consultații programarea se face de pe o zi pe alta, la recuperare lista de așteptare este până în octombrie a.c..

La nivelul întregului județ, sunt 14 furnizori de servicii medicale de recuperare în contract cu CAS.

În municipiul Suceava aceste servicii sunt oferite de patru cabinete și de Spitalul de Urgență.

Recuperarea medicală se ocupă deci de diminuarea dizabilității, de reducerea deficitului funcțional folosind kinetoterapia, electroterapia, termoterapia, hidroterapia etc. Este recomandată după accidente vasculare cerebrale, politraumatisme, fracturi operate și neoperate de membru inferior, traumatisme de coloana vertebrală cu hemipareze şi tetrapareze, tumori ale coloanei vertebrale operate şi neoperate etc.

Organizația Mondială a Sănătații (OMS) definește recuperarea ca fiind un proces activ, prin care persoanele cu dizabilități provocate de leziuni sau boli obțin reabilitarea completă sau, dacă aceasta nu este posibilă, atingerea unui potențial optim fizic, mental și social, urmată de integrarea lor în mediul cel mai potrivit. Balneofizioterapia este recomandată în special persoanelor care suferă de afecțiuni motorii, de probleme musculare sau articulare, persoanelor în vârstă care și-au pierdut mobilitatea, sportivilor de performanță accidentați sau în recuperarea post-operatorie.