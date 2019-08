După modernizare

Traficul rutier din zona centrală a municipiului Suceava va fi fluidizat parțial prin introducerea de sensuri unice, din septembrie, pe trei străzi care fac legătura între două artere importante - Nicolae Bălcescu și Curtea Domnească.

În cursul zilei de ieri s-a turnat primul strat de asfalt pe strada Meseriașilor, care face legătura între strada Nicolae Bălcescu și Curtea Domnească, iar după finalizare, aceasta va deveni cu sens unic, la fel ca alte două străzi din apropiere - Dimitrie Onciul și Plăieștilor.

„După reabilitarea Str. Curții Domnești am continuat modernizarea zonei centrale cu străzile Dimitrie Onciul, Plăieștilor și Meseriașilor. Au fost refăcute trotuarele, turnăm asfalt pe carosabil, unde a fost posibil am mărit calea de rulare și s-au amenajat locuri de parcare suplimentare. În plus, a fost modernizat și parcul dintre blocuri, la fel cum s-a făcut anul trecut cu cel de la Policlinica Areni.

Urmează să reabilităm și parcarea dintre blocuri, la care accesul auto se face de pe Meseriașilor, stradă care, împreună cu Dimitrie Onciul și Plăieștilor, devine cu sens unic, de luna viitoare, de cum finalizăm marcajele rutiere”, a explicat viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, care a verificat în teren modul în care se lucrează și ce s-a făcut până acum.

Introducerea sensului unic pe cele trei străzi vizează fluidizarea traficului rutier în zona centrală a municipiului, pe aceste străzi apărând destul de des blocaje din cauza mașinilor parcate aiurea și a spațiului îngust rămas pentru circulație, mai ales pe dublu sens.

Cum se va circula pe noile sensuri unice din zona centrală

De luna viitoare, cei care circulă cu autoturismele vor putea merge din strada Nicolae Bălcescu direct către Curtea Domnească, pe strada Meseriașilor, dar cu viraj obligatoriu la dreapta, la intersecția cu Plăieșilor.

De pe strada Curtea Domnească, unde ieșirea este obligatoriu la stânga, cei care doresc se pot întoarce pe strada Nicolae Bălcescu virând la stânga pe strada Dimitrie Onciul, care are sens unic, doar de coborâre.

Alte variante de mers mai sunt prin viraj la stânga, de pe Plăieșilor, înainte de gangul spre Curtea Domnească, ocolind parcul pentru a reveni la intersecția cu Meseriașilor, unde o mică porțiune din strada Plăieșilor, cea din spatele Romtelecom, este cu dublu sens, încât se poate ajunge și pe Dimitrie Onciul.