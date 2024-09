Ne vorbesc parintii Bisericii

Măi, creștini, rugați-vă! Că or să vie mari necazuri pe oameni. Oamenii nu se mai roagă lui Dumnezeu... O să vedeți dumneavoastră, cuvintele mele nu sunt mincinoase. Nu scăpăm, nu scăpăm ușor, căci cu Dumnezeu nu ne jucăm. Doar n-o să trăiți cât munții. Da, acuma sunteți tineri, sunteți… Dar să vedeți când veți ajunge bătrâni! Dacă veți mai ajunge bătrâni… Moartea nu-i jucărie.

Părăsim lumea asta pentru totdeauna și intrăm într-o lume a veșniciei. Dar știu că am să răspund înaintea Lui de faptele și de cuvintele și chiar și de gândurile mele! Nădăjduiesc și eu… da… Nu am siguranță. Dar am nădejde să rămân cu El în veci.

(Extras din documentarul TRINITAS TV „Mănăstirea Sihăstria”)