Bucuria hramului Mănăstirii Siminicea, Protopopiatul Suceava I, a fost încununată anul acesta, 1 octombrie 2022, cu momente deosebite, de înaltă trăire duhovnicească, precum prezența în mijlocul obștii și a credincioșilor a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, și sfințirea locului noii biserici a mănăstirii, închinate Sfântului Acoperământ al Născătoarei de Dumnezeu.

După momentul întâmpinării cu flori, dar și cu pâine și sare, potrivit obiceiului, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur pe un podium special amenajat, pe locul în care va fi zidit Sfântul Altar al viitoarei biserici a așezământului monahal. Din soborul slujitor au făcut parte clerici de la Centrul Eparhial Suceava, între care arhim. Paraschiv Dabija, vicar administrativ, arhim. Nectarie Clinci, exarh de zonă, pr. Ionel Doru Budeanu, protoiereu al Protopopiatului Suceava I, precum și stareți și slujitori ai Sfintelor altare ale parohiilor din împrejurimi.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul Psaltic „Sfânta Ecaterina” din Suceava.

Credincioșii prezenți astăzi la sărbătoarea hramului Mănăstirii Siminicea au avut bucuria de a se închina la racla cu părticele din moaștele Sfinților Sila, Paisie și Natan, cuvioși care s-au nevoit în veacul al XVIII-lea în Sihăstria Putnei.

La finalul Sfintei Liturghii, cu prilejul hramului și pentru a aduce pace și binecuvântare în rândul credincioșilor, ierarhul a rostit rugăciuni de dezlegare și rugăciuni pentru sănătate trupească și sufletească.

A urmat sfințrea locului și punerea pietrei de temelie pentru noul lăcaș de cult al mănăstirii, închinat Acoperământului Maicii Domnului.

La finalul slujbei, pr. protoiereu Ionel Doru Budeanu le-a vorbit credincioșilor prezenți despre importanța amenajării complexului monahal și despre binecuvântarea zidirii acestei biserici cu o arhitectură deosebită, subliniind totodată rodul duhovnicesc pe care redeschiderea mănăstirii îl aduce în inima pelerinilor care îi trec pragul, după mai bine de 20 de ani în care porțile acesteia au fost închise.

Protosinghelul Grigorie Călin, starețul Mănăstirii „Acoperământul Maicii Domnului” – Siminicea, i-a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic pentru binecuvântare și pentru grija și dragostea pe care le poartă așezământului monahal, dăruindu-i, din partea obștii, o icoană cu chipul Maicii Domnului. Gândul de recunoștință s-a îndreptat și către clericii și credincioșii prezenți, către reprezentanții autorităților locale și, nu în ultimul rând, către cei care s-au arătat deja ctitori ai viitoarei biserici care urmează să se înalțe în acest loc, cu ajutorul Preamilostivului Dumnezeu.

În cuvântul său, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a remarcat faptul că astăzi a fost semnat certificatul de naștere al unei noi biserici, așezată sub oblăduirea Acoperământului Maicii Domnului, o sărbătoare care aparține secolului al IV-lea. Ierarhul a adus în atenție parcursul istoric al descoperii cinstitului acoperământ, minunile săvârșite de Maica Domnului prin acesta, precum și simbolistica icoanei care înfățișează sărbătoarea acestei zile.

„Acoperământul Maicii Domnului, acel șal purtat de Maica Domnului, diferea oarecum de acoperământul femeilor de rând, pentru că respectivul acoperământ era prevăzut cu cele 3 diademe sau stele în 7 colțuri care reprezentau și reprezintă și astăzi în iconografie pururea Fecioria Maicii Domnului, înainte, din timpul și după nașterea Fiului lui Dumnezeu. Icoana praznicului surprinde un moment esențial, care de altfel reprezintă și prima minune a Maicii Domnului prin acoperământul ei. Se spune că, în Biserica Panaghia din Vlaherne, după o noapte de priveghere, Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos, la sfârșitul slujbei, împreună cu ucenicul său, Epifanie, ar fi văzut-o pe Maica Domnului intrând în biserică înlăcrimată și îngenuncheată. La un moment dat și-a dezlegat acoperământul și l-a întins în așa fel încât să-i cuprindă pe toți credincioșii din biserică. Măiestria pictorilor a redat momentul, numai că, în icoane, Maica Domnului nu apare în biserica din Vlaherne îngenuncheată, ci apare pe un nor, într-un plan de mijloc. Deasupra respectivului plan se află Mântuitorul, iar în planul aproape de pardoseală sunt credincioșii; într-o parte și alta a Maicii Domnului sunt Sfântul Ioan, respectiv Sfântul Ioan Teologul, Profetul David, Sfinții Apostoli și mulțimea credincioșilor. Undeva în cafas se află un tânăr care are un filacteriu în mână, pe care este scris Condacul Fecioara astăzi. Exegeții spun că ar fi vorba despre Sfântul Roman Melodul; presupuneri. În fața scenei se află Sfântul Andrei și Sfântul Epifanie, cei doi vorbind tocmai despre întâmplarea din timpul nopții. Pictorii, cu măiestria lor, surprind acest moment în această icoană, această imagine pe care am încercat să o deslușesc în câteva cuvinte.”

În încheiere, Înaltpreasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioși să sprijine lucrarea Bisericii, un prim pas fiind contribuirea, după posibilități, la zidirea noii biserici a mănăstirii, asigurându-i totodată de pururea pomenire a tuturor ctitorilor și în veșnicie.

În timp ce arhim. Serafim Grigoraș a binecuvântat credincioșii cu apă sfințită, celor prezenți la această sărbătoare le-au fost oferite, din partea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, iconițe aniversare cu reprezentarea Sfinților Ioan cel Nou de la Suceava și Gheorghe Purtătorul de biruință, anul acesta împlinindu-se 500 de ani de la sfințirea Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de Suceava”, ctitoria lui Bogdan al III-lea Voievod și a lui Ștefăniță Voievod.

Ziua cinstirii Acoperământului Maicii Domnului a fost prilej de împreună în rugăciune pentru pelerinii veniți să primească binecuvântarea arhierească, să participe la hramul mănăstirii și să fie martori la punerea pietrei de temelie a unei noi biserici închinate Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Scurt istoric

În 1998–1999, în zona satului Fetești, comuna Adâncata, județul Suceava, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților în acel moment, în jurul unei biserici de cimitir a fost organizat un schit monahal, pe locul în care tradiția arată că a existat o mănăstire de călugări.

De organizarea noii mănăstiri, cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului”, s-a ocupat monahia Tecla Colibă, de vrednică pomenire, care a fost numită stareță pe 1 septembrie 1998.

În ultimii ani, mănăstirea a traversat o perioadă de stagnare. Întrucât nu s-a adunat o obște care să viețuiască aici în mod constant, pentru a da un nou elan vieții monahale, în ședința Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților din 31 martie 2021 s-a aprobat transformarea lăcașului în mănăstire de călugări.

Această schimbare face parte din lucrarea de revigorare a monahismului din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților inițiată de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic. Până acum s-a pus în practică redeschiderea mănăstirilor istorice de la Solca, Pătrăuți, Ilișești, Arbore ș.a.

În prezent, la Mănăstirea Siminicea se desfășoară ample lucrări de amenajare, organizare și înfrumusețare a spațiului din incinta așezământului monahal, urmând ca în perioada următoare să fie demarate lucrările de zidire a noii biserici.

Irina Ursachi