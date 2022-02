Colegii profesori de Religie din județele Suceava, Prahova, Alba, Iași… dimpreună cu prunci izvoditori de vers și lumină, sub coordonarea inimoasei Inspectoare de religie, Profesoara Daniela Ceredeev, au publicat un volum de „memorie imediată”, (re)Conectat cu Hristos, în pandemie (Ed. Performantica, Iași, 2021, 391 pg.).coordonatoarea consemnează: „Dacă ar fi să alegem un alt tilu pentru acest volum colectiv, am putea să spunem „despre lecțiile pandemiei, în 10.000 de cuvinte”. Cuvinte grele de sens și emoție, ce poartă cu ele împărtășiri ale poveștilor de viață din curtea școlii. Emoții și îngrijorări, încredințări și angoase, frământări și reconfirmări, povești cu miez și sens ascendent ale copiilor, ale tinerilor și ale profesorilor din multe școli din țară. Fie că se iau la pas gândurile profesorilor sau se înșiră, ca boabele-mărturisire într-un metanier, profunzimi mari de copii mici, laitmotivul este același: Hristos este răspunsul. Și credința. Și făgăduința. Fiecare mărturisire pare a fi o minusculă carte de rugăciuni, pe care-o duci cu tine prin lume, peste tot, s-o ai la îndemână și s-o răsfoiești atunci când ai avea nevoie de-un răgaz. Iar cel care a descoperit bucuria de a fi (re)Conectat cu Hristos, în pandemie e un om binecuvântat și, azi, mult mai înțelepțit” (p. 3). Oamenii școlii reconstituie mărturia lor despre Biserică. O mărturie de care Biserica are nevoie pentru a restabili un adevăr inalienabil, al împreună-slujirii în Hristos a oamenilor care con-cresc puterea educațională a unui popor dezorientat și rănit de răutatea ideologică a vremii.

Dincolo de texte, oameni. Cu puterea lor de a ține copiii vii, gata de a se bucura în Hristos. Cu această carte Școala își recapătă jurnalul de bord în furtuna vremii de acum. Bucuria lecturii mi-a adus aproape profesori și școli, copiii dinaintea catedrei, cu ochii măriți de bucuria aflării adevărurilor legate de Hristos. Taină din Taina Învierii unui popor are nevoie, continuă, de încurajări și sens.

(Pr. Constantin Necula, Sursa: tribuna.ro)