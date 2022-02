Oare ce repere au!?

Titlul de azi poate fi "tradus" şi în româna simplă, după vorbă, după port, chiar în varianta moromeţiană: pe ce se bazează!? Cum, cine? Banda care parazitează în acestezile grupul de băieţi care în mod fraudulos se prezintă drept o echipă de fotbal, ambii termeni fiind complet impropriu utilizaţi: ei nu sunt nicidecum o echipă, la fiecare nouă apariţie lăsând impresia că atunci se văd pentru întâia oară, iar cu fotbalul, o imensă majoritate din rândurile lor pare a nu avea absolut nimic de a face. Statutul actual al grupului infracţional cândva aflat sub protecţia Miliţiei este acela de grupare în insolvenţă, cumva şi sub control judiciar, nu pot detalia, întrucât habar n-am. N-am avut societăţi comerciale, deci nu mă pricep. La fotbal însă sigur mă pricep: l-am jucat în iarbă vreo 11 ani, şi îl comentez de mai bine de alţi 30. Dar nici nu-i nevoie să te pricepi cine ştie cea-ţi da seama că totul acolo e anapoda, şi că fraudarea a ceea ce o mai fi rămas pe acolo, eventual ascuns în ceva conturi, continuă. Altfel nu se explică de ce ar fi trebuit să apară în peisajul de acolo un medic care s-a lăsat de meserie (şi de spăgile aferente, nu?) pentru a se ocupa de zeci de ani de condus cluburi de fotbal. Credeţi cumva că numitul Mureşan lucrează gratis acolo!? Nu, dragilor, ci are, cu toată insolvenţa ori falimentul, salariul mai mare decât oricare din fotbalişti! Dar dacă tot nu sunt bani, ce mă-sa cautăun neisprăvit caRăducioiu într-o funcţie administrativă, de unde debitează prostii mai mari decât cele tot ale lui de după plecarea în Italia de acum 32 de ani? Al treilea personaj: Stoican, cică antrenor. Eu zic că mai bine chiar i-ar antrena pe împiedicaţii ăia, aşa cum sunt ei, proşti grămadă, în loc să se pună şi el pe declarat, ca ăilalţi doi, că totu-i bine, că echipa nu va retrograda şi că la vară o să fie cald. De fapt, cred că e chiar aşa: mamă, ce cald o să fie în august, la ora 11 fix, când o să joace panarama asta de adunătură, că echipănu-i. Se vede cu ochiul liber. Dar ăştia trei, ce repere au de văd cu totul altceva decât restul omenirii?