Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, Sectorul Social Filantropic coordonat de către părintele consilier Iustin Tănase în colaborare cu Sectorul Cultural și cu parohiile din protopopiatele Suceava I, Suceava II, Fălticeni, Câmpulung-Moldovenesc și Rădăuți, au organizat mai multe concerte de colinde în cadrul proiectului caritabil „Un Crăciun pentru fiecare” – ediția a II-a.

Astfel, în perioada 09-19 decembrie 2021, 43 de coruri, grupuri vocal-instrumentale, corale și ansambluri artistice au concertat în orașele Suceava, Fălticeni, Câmpulung Moldovenesc și Rădăuți pentru a susține proiectul caritabil „Un Crăciun pentru fiecare”, aflat la a doua ediție, și în localitatea Marginea pentru ajutorarea familiei Popiuc din Izvoarele Sucevei.

Concertele au avut loc în biserici și au fost transmise LIVE de Departamentul Media al Centrului Eparhial pe pagina de Facebook a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, precum și a partenerilor media: Trinitas, Doxologia, Mănăstirea Putna și pe postul de Televiziune Cromtel TV.

„Ne-am bucurat zilele acestea de colindătorii din toată Bucovina. Am ajuns în fiecare protopopiat, am primit colindători și ne-am lăsat colindați. Peste o mie de persoane au participat fizic la aceste concerte de colinde, iar prin intermediul partenerilor media am ajuns și în casele unui număr de aproximativ 200.000 de oameni și vă mulțumim pentru bucuria și încrederea pe care o avem știindu-vă alături în acest proiect.” PC. Pr. Constantin Oprea – Consilier Cultural.

Scopul acestor concerte este cel de a strânge fonduri pentru proiectul caritabil „Un Crăciun pentru fiecare”, proiect prin care organizatorii și-au propus să aducă bucuria Nașterii Domnului, bucurie concretizată prin dăruirea de alimente de bază, preparate din carne și pachete cu dulciuri unui număr cât mai mare de copii și bătrâni cu o situație materială, socială și financiară precară.

La întrebarea cine sunt beneficiarii acestui proiect, ne-a răspuns pr. Andrei Mocanu, coordonatorul voluntarilor Sectorului Social Filantropic:

„Sunt bunicii noștri uitați de toți cei dragi și cărora nu are cine să le treacă pragul. Sunt acei bunici care, cu ultimele puteri, se roagă să aibă ce pune pe masă și să nu li se stingă focul în vatră. Sunt acei copii proveniți din familii defavorizate, lipsite de orice sprijin material, social și financiar, copii care, dată fiind situația financiară a familiei din care provin, nu vor avea bucuria de a primi un dar de Crăciun. Copii ai căror părinți fac tot ce este posibil pentru a aduce în casă strictul necesar, adesea nici pe acesta nu reușesc, cât despre cadouri de Crăciun nici nu poate fi vorba.”

Proiectul nu se oprește aici, astfel, cei care doriți să susțineți scopul caritabil al acestuia și să contribuiți la bucuria beneficiarilor, o puteți face donând în direct în conturile:

RON : RO51 RNCB 0234 0370 1091 0014

EURO: RO78 RNCB 0234 0370 1091 0110

Nume beneficiar: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Detalii: CRĂCIUN

Pentru mai multe detalii despre acest proiect, puteți apela la numărul de telefon 0756 277 365 – Pr. Andrei Mocanu, coordonatorul voluntarilor Sectorului Social Filantropic al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

(Pr. Andrei Mocanu, Sursa: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților)