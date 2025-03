Decizie oficială

Președintele PSD Rădăuți, avocatul Traian Andronachi, este noul prefect al județului Suceava. Guvernul României a aprobat, în ședința de joi, hotărârea prin care Traian Andronachi a fost numit la conducerea Prefecturii Suceava. Traian Andronachi are 47 de ani și este în avocatură începând din anul 2004. De asemenea, în perioada septembrie 2016 – martie 2021 a fost manager al Spitalului Municipal Rădăuți.

Traian Andronachi a fost singura propunere oficială a Organizației Județene Suceava a PSD pentru a prelua funcția de prefect al județului. Traian Andronachi îi va urma în funcție liberalului Alexandru Moldovan, care tot joi a fost eliberat de la conducerea Prefecturii printr-o altă Hotărâre de Guvern.

· Andronachi și-a exprimat întreaga disponibilitate de a lucra împreună cu președintele CJ Suceava pentru binele județului, pe principii de colaborare, transparență și respect reciproc

După numirea oficială în funcția de prefect, Traian Andronachi a ținut să-i mulțumească în primul rând președintelui PSD Suceava și al Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, dar și parlamentarilor, primarilor și colegilor din PSD pentru încrederea acordată în aceasta calitate.

„În același timp, este o onoare și o mare responsabilitate pentru mine că în ședința de Guvern de joi s-a adoptat acest proiect. Vă asigur că voi începe acest mandat cu determinare, conștient atât de provocările, cât și de oportunitățile pe care le avem în față. Subliniez încă o dată mulțumirile către domnul președinte al Consiliului Județean pentru colaborarea deschisă și onestă și îl și asigur de tot sprijinul în efortul comun de a asigura o administrație eficientă, orientată spre nevoile sucevenilor”, a precizat Traian Andronachi. El și-a exprimat întreaga disponibilitate de a lucra împreună cu președintele CJ Suceava pentru binele județului, pe principii de colaborare, transparență și respect reciproc.

Noul prefect de Suceava a subliniat faptul că județul are un potențial uriaș de dezvoltare, iar printr-o administrație responsabilă, prin ordine instituțională și stabilitate „vom reuși să valorificăm acest potențial”. „Îmi propun să sprijin toate inițiativele care contribuie la siguranța, progresul și bunăstarea comunității noastre. Cu încredere în viitor și cu dorința de a construi împreună un județ mai puternic, vă asigur de întreaga mea implicare și deschidere prin dialog și soluții concrete.

Mulțumesc tuturor celor care au făcut acest lucru posibil și vă asigur, în continuare, că împreună vom reuși”, a spus prefectul Traian Andronachi.

· Alexandru Moldovan: „Am încercat să fiu echilibrat, deschis dialogului, însă nu am negociat principii și aplicarea legii”

După eliberarea din funcția de prefect, Alexandru Moldovan a transmis că încheie un al doilea mandat de prefect cu aceleași sentimente avute la preluarea acestuia. „Am încercat, în fiecare zi, cu seriozitate și decență, alături de colegii din instituție, partenerii instituționali, să răspundem provocărilor. Și nu au fost puține în acești ani. Am încercat să fiu echilibrat, deschis dialogului, însă nu am negociat principii și aplicarea legii. Cât am reușit, rămâne la aprecierea fiecăruia, eu sunt recunoscător că am avut privilegiul de a-mi pune în slujba comunității experiența profesională și crezurile personale. Am considerat că important este ce lași în urmă, funcțiile și demnitățile fiind trecătoare, însă parcursul profesional și uman rămâne. Am mai marcat o etapă, drumul continuă, însuflețit de aceleași principii și valori care m-au format”, a precizat Moldovan. El a urat succes noii echipe de conducere „în nobila misiune” și și-a exprimat convingerea că aceasta va reuși să facă față provocărilor viitoare.