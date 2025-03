Rugby

Rugby Club Gura Humorului a anunțat că revine în noul sezon al Diviziei Naționale, în fața suporterilor, cu un prim meci oficial, pe 29 martie, care va fi chiar derbiul local, cu CSM Bucovina Suceava.

În noul sezon, al doilea eșalon valoric a fost împărțit în două grupe geografice. Echipele noastre vor evolua alături de Poli Iași, RC Bârlad și Știința Petroșani.

În cazul Rugby Club Gura Humorului, ambițiile sunt chiar mari.

Anul trecut, Rugby Club Gura Humorului a obținut cea mai bună performanță de la înființarea sa în 2018, clasându-se pe locul 3 în cadrul Diviziei Naționale de Seniori. Această realizare marchează un moment de referință pentru club și totodată confirmă progresul echipei.

· Carduri BASIC și VIP pentru suporterii care vor să fie alături la modul concret de RC Gura Humorului

Odată cu startul noului sezon competițional 2025, Rugby Club Gura Humorului lansează cardurile BASIC și VIP, sub forma unor abonamente anuale, pentru suporterii fideli, care vor să arate că sunt alături de echipă.

Este disponibil cardul BASIC, care oferă acces la toate meciurile echipei de acasă și poate fi achiziționat la suma de 400 de lei.

Mai există și cardul VIP – pentru susținătorii care vor să fie mai aproape de echipă și să beneficieze la finalul sezonului competițional de un tricou de joc semnat de întreaga echipă și de alte avantaje speciale. Acest card VIP poate fi achiziționat cu suma de 1.000 de lei.

Cardurile pot fi achiziționate de la echipa Rugby Club Gura Humorului. Doritorii sunt rugați să trimită un e-mail la adresa comunitate@rugbygh.com, să sune la 0740 846 895 - Maria Smoleac.

Rugby Club Gura Humorului se mândrește a fi unul dintre puținele cluburi de rugby din România finanțate sută la sută privat.

”Faptul că am ajuns aici reprezintă un obiectiv îndeplinit. Avem o echipă de seniori tânără, care evoluează acasă în fața familiei și a prietenilor lor și ne propunem ca în fiecare an să aducem din ce în ce mai mulți suporteri alături de noi. Abonamentele anuale sunt și o formă de susținere pe care suporterii noștri o pot arăta echipei. Le mulțumim tuturor celor care sunt alături de noi an de an și îi așteptăm în număr cât mai mare la teren”, a declarat managerul Rugby Club Gura Humorului, Ștefăniță Rusu.