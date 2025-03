Vineri, 14 Martie 2025 (16:08:14)

Organizația AUR Suceava a reușit să strângă în două zile peste 23.000 de semnături pentru susținerea candidaturii liderului partidului, George Simion, la alegerile prezidențiale. Anunțul a fost făcut de deputatul AUR de Suceava Petru Negrea, care a amintit că George Simion și-a depus vineri candidatura pentru funcția de președinte al României.

„Este un moment istoric, deoarece această zi este despre o națiune care își revendică dreptul la demnitate, suveranitate și respect. Această candidatură nu este doar despre un om, ci despre o mișcare națională, despre fiecare român care și-a pus semnătura și a contribuit la realizarea acestui lucru! Fiecare semnătură a fost un strigăt de nemulțumire față de ultimii 35 de ani. Și vreau să transmit un mesaj din suflet către suceveni: ați fost extraordinari!”, a transmis Petru Negrea.

El a subliniat faptul că în ultimele două zile a văzut și a trăit momente care l-au impresionat profund, cu oameni care au venit în număr impresionant la toate sediile AUR din județ și care stăteau la coadă pentru a semna pentru candidatura lui George Simion, „punându-și încrederea într-un viitor mai bun”. „Peste 23.000 de semnături strânse în doar două zile. Asta înseamnă unitate, determinare și forță! Suceava a demonstrat că este un bastion al patriotismului, că atunci când ne unim pentru o cauză dreaptă, nimic nu ne poate opri! M-am întâlnit cu oameni de toate vârstele, am văzut seniori care și-au făcut timp să vină special pentru a semna, am văzut tineri entuziasmați, părinți cu copiii lor care au venit să susțină această mișcare. Toți împreună am arătat că România nu mai poate accepta să fie condusă de trădători, că vrem o țară a noastră, o țară în care fiecare român să fie respectat și să trăiască demn”, a mai declarat deputatul AUR Suceava.

El a ținut să le mulțumească sucevenilor pentru fiecare semnătură, „pentru fiecare drum făcut, pentru fiecare vorbă de încurajare. „Acesta este doar începutul! Împreună, vom duce această luptă până la capăt! România are nevoie de oameni ca voi! Închei prin a spune: nu cei ce au putere sunt tari, ci cei ce au adevărul. Noi avem adevărul de partea noastră, iar cu credință, curaj și unitate, nimeni nu ne poate opri! Dumnezeu să binecuvânteze România!”, a precizat Petru Negrea.